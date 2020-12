In una news che ha a che fare col potenziale ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil inutilizzare il punto di domanda è d’obbligo. Secondo il sito Murphy’s Multiverse , in passato rivelatosi alquanto affidabile per scoop collegati al mondo Marvel, il protagonista della popolare serie TV prodotta dalla Marvel Television e da Netflix dovrebbe comparire nella pellicola nelle vesti dell’iconico diavolo rosso della Casa delle Idee.

Ricordiamo che lo scorso 29 novembre la Marvel è tornata in possesso dei diritti del personaggio che, come ben saprete, erano stati ceduti a Netflix per la realizzazione dell’acclamata serie con protagonista Charlie Cox. E la data è stata al centro del massiccio rilancio della campagna #SaveDaredevil, che grazie all’impegno dei fan è riuscita a tornare tra i trend di Twitter (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Questa voce, che arriva a poche ore di distanza da quelle relative al ritorno di Alfred Molina nei panni del Doctor Octopus e a quelle delle trattative in corso fra la Sony e altri volti storici del franchise, ovvero Andrew Garfield, Kirsten Dunst, Tobey Maguire ed Emma Stone (TROVATE QUA TUTTE LE INFORMAZIONI).

Ovviamente terremo d’occhio l’evolversi della faccenda anche perché se tornerà effettivamente Daredevil, a questo punto è lecito far volare la fantasia in merito a un ben noto villain della Marvel.

Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore.

La produzione si terrà tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

Cosa ne pensate di un’eventuale presenza del Daredevil di Charlie Cox in Spider-Man 3? Come al solito fatecelo sapere nei commenti in calce all’articolo.