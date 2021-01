Vi avevamo già mostrato alcuni scatti dal set dicon Harry Holland, fratello del protagonista Tom, che farà una piccola apparizione nel film.

L’account Instagram onset.unseen ci regala invece un altro sguardo alla scena girata in cui troveremo il ragazzo (forse nei panni di un furfante) appeso per aria.

Ecco anche un altro scatto dalle riprese con Holland e Zendaya. Nella didascalia: “Quattro ore di attesa per vedere una porta che si apre“.

harry holland is on set too it seems pic.twitter.com/m4ujP6xMTS — Luke (@qLxke_) January 17, 2021

Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore.

La produzione si terrà tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.