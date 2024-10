Spider-Noir: iniziate le riprese della serie ambientata nell'Universo di Spider-Man, ecco Nicolas Cage sul set!

Pubblicazione: 03 ottobre alle 09:13

JustJared riporta che sono iniziate le riprese di Spider-Noir, serie live-action ambientata nell'universo di Spider-Man destinato a MGM+ negli Stati Uniti e a Prime Video, che si occuperà della distribuzione internazionale.

Lo show vedrà come protagonistanei panni di un vecchio investigatore privato nella New York degli anni Trenta, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città.

Per l'occasione, la testata ha pubblicato qualche foto dell'attore sul set, poi condivise su Twitter (le trovate qui sotto). Cage, col tipico soprabito da detective noir, sembra accasciarsi a terra dolorante, magari in seguito a una sparatoria.

Gli showrunner di Spider-Man Noir sono Oren Uziel e Steve Lightfoot, anche produttori esecutivi con Phil Lord, Christopher Miller (Spider-Man: Across the Spider-Verse) e Amy Pascal. Harry Bradbeer si occuperà della regia e della produzione esecutiva dei primi due episodi. Nel cast anche Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Li Jun Li e Abraham Popoola.