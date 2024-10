Star Wars: La minaccia fantasma, i dettagli del finale alternativo, che avrebbe riscritto completamente la storia della saga

In un'intervista con starwars.com, il concept e storyboard artist Iain McCaig ha rivelato il finale alternativo di Star Wars-La minaccia fantasma, primo capitolo della trilogia prequel uscito nel 1999. Ecco le sue parole:

Per un certo periodo, il Jedi più anziano si chiamava Obi-Wan e quello più giovane Qui-Gon. Era molto toccante che alla fine, [nella versione alternativa], Obi-Wan muore, Qui-Gon sconfigge Darth Maul e rimane accanto al suo maestro, non solo facendosi carico della sua missione, ma assumendone anche il nome. Qui-Gon diventa Obi-Wan. Ecco perché Alec Guinness [Obi-Wan anziano] in Una nuova speranza si abbassa il cappuccio e dice: “Obi-Wan? Questo sì che è un nome che non sento….”. Perché non è Obi-Wan, è Qui-Gon. E proprio alla fine, George [Lucas] cambiò il finale.