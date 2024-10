Star Wars: in arrivo una nuova, colossale trilogia cross-over? Giancarlo Esposito stuzzica i fan! 

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 02 ottobre alle 13:04

All’edizione 2024 del Dragon Con di Atlanta, Giancarlo Esposito, che in The Mandalorian interpreta l’iconico cattivo Moff Gideon, ha ipotizzato grandi cose nel futuro cinematografico di Star Wars.

Come riportato da CultureSlate, Esposito ha infatti dichiarato che, oltre al grande progetto cross-over di Filoni, ci sia molto altro in ballo per il franchise, forse una trilogia:

Come accaduto nell’UCM, sono sicuro che anche qua la Disney troverà il modo di riunire tutti questi personaggi in un grande film o in un’unica serie televisiva. Almeno questa è la mia sensazione a riguardo.

Esposito fa ovviamente riferimento all’attesissimo The Mandalorian & Grogu, film dedicato alle avventure del mandaloriano e del suo piccolo, che seguirà gli eventi della terza stagione di The Mandalorian che, vi ricordiamo, sarà in tutte le sale il 22 maggio 2026.

Rivedremo invece molto presto Esposito sempre in casa Disney ma sul grande schermo per i Marvel Studios, dove interpreterà Sidewinder in Captain America: Brave New World.