ha parlato con Us Weekly della sua piccola Brian, figlia avuta con, il volto di Anakyn Skywalker nei film di Star Wars

I due attori si sono separati, ma stanno portando avanti con molto successo la genitorialità condivisa. Nell’intervista, Bilson ha parlato di quando la piccola di 6 anni scoprirà che suo padre ha interpretato Darth Vader in Star Wars:

Fortunatamente non sa che suo padre è uno dei cattivi più importanti di tutti i tempi. Quando il momento arriverà, non so che impatto avrà sulla scuola visto che nessuno vorrà farle i dispetti.

Ha poi spiegato che sta acquisendo man mano consapevolezza del loro lavoro di attori:

Se ne sta rendendo conto, ho dovuto mandare un provino, quindi capisce quello che faccio più o meno. E capisce che nelle serie e i cartoni che ama ci sono attori, quindi un’idea ce l’ha, anche se non completamente.

Ricordiamo che Hayden Christensen tornerà a interpretare Darth Vader nella serie su Obi-Wan per Disney+. La serie sarà ambientata 10 anni dopo Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e le riprese partiranno a marzo.

La serie su Obi-Wan Kenobi è stata scritta inizialmente da Hossein Amini (Drive), e successivamente da Joby Harold. Showrunner e regista sarà Deborah Chow (ha diretto due episodi The Mandalorian). La Lucasfilm seguirà lo stesso processo produttivo adottato con successo in The Mandalorian, girando molte scene con la tecnologia Stagecraft.