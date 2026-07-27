Stefano De Martino, il premio dedicato al padre commuove Capri: il significato più profondo del riconoscimento

Pubblicazione: 27 luglio alle 12:22

La carriera di Stefano De Martino continua a vivere uno dei momenti più luminosi di sempre, ma dietro il successo televisivo si cela un anno segnato anche da una profonda sofferenza personale. In questi giorni, a Capri, il conduttore ha ricevuto un riconoscimento destinato ad avere un valore ben diverso da qualsiasi altro premio conquistato nel corso della sua carriera. Non si tratta soltanto di celebrare i traguardi professionali raggiunti, ma di rendere omaggio a una figura fondamentale della sua vita.

Durante la, manifestazione diretta da, è stato infatti istituito per la prima volta un riconoscimento intitolato a, padre del presentatore, scomparso nel gennaio 2026. Un'iniziativa che non solo unisce memoria, affetto ma anche una passione condivisa da padre e figlio:Per Stefano, il momento assume inevitabilmente un significato simbolico. È come se il percorso iniziato molti anni fa trovasse oggi una nuova dimensione, in cui il successo professionale si intreccia con il ricordo di chi, prima di lui,

Il riconoscimento speciale, denominato "Grandi Eventi Enrico De Martino", nasce proprio per ricordare il percorso artistico del padre del conduttore. Prima di diventare ristoratore, Enrico era stato infatti un ballerino professionista apprezzato, dedicando molti anni della sua giovinezza allo studio e alle esibizioni sui palcoscenici. La danza rappresenta il filo invisibile che ha sempre unito le loro vite. Se Stefano è oggi uno dei volti più popolari della televisione italiana, il suo primo contatto con questo mondo nasce proprio all'interno della famiglia, osservando l'esempio di un padre che aveva trasformato quella disciplina nella sua più grande passione.

Stefano De Martino ad Affari tuoi - Fonte: Rai

La vicenda di Enrico De Martino racconta una realtà molto diversa da quella vissuta oggi dai giovani ballerini. In un'epoca in cui scegliere la danza come professione, soprattutto per un uomo del Sud Italia, significava affrontare pregiudizi e incertezze, il talento non bastava sempre a garantire un futuro. La sua carriera subì una svolta decisiva quando aveva appena venticinque anni. Mentre lavorava con una compagnia di danza a Roma, arrivò la notizia destinata a cambiare tutto: sarebbe diventato padre.

Fu allora che decise di mettere al primo posto la famiglia. La responsabilità nei confronti del figlio in arrivo lo spinse, scegliendo una strada più stabile. La danza, però, non uscì mai davvero dalla sua vita. Continuò a coltivarla come passione e a collaborare con numerose scuole della Campania, trasmettendo la propria esperienza alle nuove generazioni.

Anni dopo, fu proprio Stefano ad annunciare in famiglia la volontà di diventare ballerino. Una decisione che il padre accolse inizialmente con molta prudenza. Enrico conosceva bene quanto fosse duro quel mondo. Allenamenti quotidiani, sacrifici continui, competizione e poche certezze rappresentavano una realtà che lui stesso aveva vissuto in prima persona. Per questo nutriva dubbi sulla possibilità che il figlio riuscisse ad affrontare un percorso tanto impegnativo.

La determinazione di Stefano, però, finì per dissipare ogni perplessità. La sua tenacia lo portò prima nella scuola di Amici, dove il pubblico imparò a conoscerlo come ballerino, e successivamente verso un'evoluzione professionale che pochi avrebbero immaginato. Negli anni, infatti, De Martino ha saputo reinventarsi, trasformandosi in uno dei conduttori più richiesti della televisione italiana, senza mai dimenticare quelle origini costruite tra sale prova, sacrifici e disciplina.

Il 2026 resterà probabilmente uno degli anni più intensi della vita del presentatore. La perdita improvvisa del padre ha rappresentato un colpo durissimo, affrontato con grande riservatezza, lontano dall'esposizione mediatica che accompagna quotidianamente la sua carriera. Parallelamente, il lavoro gli ha regalato risultati straordinari. Mentre elaborava un lutto così importante, Stefano ha continuato a consolidare la propria posizione nel panorama televisivo italiano.

Il momento più significativo è arrivato con l'annuncio che lo vedrà protagonista della prossima fase del Festival di Sanremo. Una scelta che conferma la fiducia riposta nei suoi confronti e testimonia il percorso di crescita costruito negli ultimi anni, passando dalla danza alla conduzione senza mai perdere spontaneità e il suo modo di comunicare. La sua evoluzione rappresenta uno dei casi più interessanti della televisione italiana contemporanea: pochi artisti sono riusciti a cambiare completamente ruolo mantenendo intatta la credibilità davanti al pubblico.

Il premio ricevuto a Capri assume così un valore che supera il semplice riconoscimento artistico. Non celebra soltanto Stefano De Martino, ma restituisce visibilità anche alla storia di Enrico, un uomo che aveva rinunciato ai riflettori per dedicarsi alla famiglia senza mai spegnere il proprio amore per la danza.