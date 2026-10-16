Stephen Amell nella serie che ha rivoluzionato i supereroi in tv (da poco approdata su Prime Video)

Pubblicazione: 16 ottobre alle 18:00

Cosa succederebbe se un playboy miliardario, abituato al lusso e agli eccessi, si ritrovasse improvvisamente catapultato su un'isola deserta dove l'unica legge è quella della sopravvivenza? La risposta a questa domanda è Arrow, la serie televisiva che ha ridefinito il genere supereroistico in tv (e che è approdata da poco su Prime Video), portando sullo schermo una versione cruda, oscura e tremendamente umana di Green Arrow, l'iconico arciere di smeraldo della DC Comics. Creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg, Arrow ha debuttato nel 2012 su The CW, conquistando immediatamente il pubblico con la sua narrazione stratificata e il suo approccio realistico alle avventure supereroistiche. Per otto stagioni, la serie ha seguito le peripezie di Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell, costruendo un universo televisivo destinato a espandersi in quello che sarebbe diventato l'Arrowverse.





La trama prende il via con il ritorno a Starling City di Oliver Queen, dato per morto dopo un naufragio che cinque anni prima aveva strappato lui e suo padre dall'esistenza dorata che conducevano. Ma l'uomo che torna non è lo stesso che era partito.: un combattente letale, un maestro nell'uso dell'arco, un uomo ossessionato da una missione. Quella missione ha un nome e una forma concreta: una lista di nomi trovata nella giacca del padre prima di seppellirlo, un elenco di criminali e corrotti che stanno divorando la città dall'interno., determinato a ripulire Starling City dal marciume che la sta consumando.Ciò che rende Arrow particolarmente affascinante è la sua struttura narrativa duale.. Non si tratta di semplici digressioni nostalgiche: questi salti temporali sono fondamentali per comprendere la trasformazione di Oliver, le scelte spesso disumane che è stato costretto a compiere, i combattimenti brutali, le alleanze tradite e gli incontri con figure che plasmeranno il suo destino. La narrazione procede come un puzzle che si completa gradualmente, rivelando che la permanenza di Oliver lontano da casa non si è limitata a Lian Yu.. Ogni flashback non è fine a se stesso, ma dialoga costantemente con il presente, mostrando come il passato continui a influenzare le decisioni e le relazioni del protagonista.

L'impatto culturale di Arrow va ben oltre le sue otto stagioni. La serie ha letteralmente creato un universo: nell'autunno del 2014 è arrivato The Flash, spin-off che ha introdotto Barry Allen dopo la sua apparizione in due episodi della seconda stagione. A questo si è aggiunto nel 2016 DC's Legends of Tomorrow, riunendo personaggi provenienti da entrambe le serie. I crossover sono diventati eventi attesi dai fan, culminati nel mastodontico Crisis on Infinite Earths, che ha coinvolto anche Supergirl, Batwoman e persino Constantine. Proprio Constantine, interpretato da Matt Ryan, è uno degli esempi della capacità di Arrow di integrare elementi dell'universo DC. Dopo la cancellazione della serie NBC dedicata al mago, Arrow ha riportato il personaggio sullo schermo, dimostrando la volontà di costruire un mondo condiviso coerente e rispettoso del materiale originale.



