Times Square, un borsone e una donna senza passato: la serie con Jamie Alexander su Prime Video

Pubblicazione: 16 ottobre alle 17:00

Un borsone abbandonato nel cuore pulsante di Times Square. L'allarme bomba che scatta, la folla evacuata, gli artificieri in azione. Ma dentro quella borsa non c'è esplosivo: c'è una donna. Nuda, spaesata, con il corpo interamente ricoperto da tatuaggi misteriosi e un dettaglio che cambierà tutto: nessun ricordo di chi sia o di come sia finita lì. È da questa premessa al cardiopalma che parte Blindspot, serie tv drammatica statunitense su Prime Video che ha trasformato l'investigazione criminale in un puzzle vivente, dove ogni indizio è letteralmente scritto sulla pelle. La donna, che verrà chiamata Jane Doe in assenza di una reale identità, diventa il fulcro di un'indagine senza precedenti. I suoi tatuaggi non sono decorazioni casuali: sono mappe, codici, coordinate che portano l'FBI a scoprire crimini di portata nazionale. Uno dei disegni, in particolare, attira l'attenzione degli agenti: sulla schiena della donna campeggia il nome di Kurt Weller, un agente dell'FBI che non l'ha mai vista prima.

Perché proprio lui? Chi ha orchestrato tutto questo? E soprattutto: chi è davvero Jane Doe? La serie, prodotta negli Stati Uniti, si distingue nel panorama dei polizieschi per un meccanismo narrativo tanto semplice quanto geniale.. Ogni simbolo, ogni linea d'inchiostro diventa un filo da seguire, un caso da risolvere, un tassello di una cospirazione ben più vasta che si svela stagione dopo stagione. Al suo fianco Sullivan Stapleton interpreta Kurt Weller, l'agente tormentato dal legame inspiegabile con la misteriosa donna.

Completano il team Audrey Esparza come Tasha Zapata, Rob Brown nei panni di Edgar Reade e Ashley Johnson che dà vita a Patterson, il cervello tecnologico della squadra. Nel corso delle cinque stagioni, la serie arricchisce il proprio universo con personaggi chiave come Marianne Jean-Baptiste nel ruolo di Bethany Mayfair, Ennis Esmer come l'eccentrico hacker Rich Dotcom, Luke Mitchell che interpreta Roman e Michelle Hurd nei panni di Shepherd. Ogni figura porta con sé nuovi strati di complessità, trasformando quella che poteva essere una semplice procedural in un thriller dalle venature internazionali. La natura dei tatuaggi rimane per lungo tempo avvolta nel mistero. Chi li ha realizzati? Con quale scopo? E perché proprio su Jane Doe? Le risposte arrivano gradualmente, in un crescendo di tensione che intreccia il passato rimosso della protagonista con minacce presenti che toccano la sicurezza nazionale.

Blindspot si inserisce nel filone delle crime story ma con una cifra distintiva: il corpo come testo da decifrare, l'identità come enigma da risolvere. In un'epoca televisiva affollata di procedural standardizzate, Blindspot ha saputo ritagliarsi uno spazio proprio grazie a una premessa visivamente potente e narrativamente flessibile. Ogni tatuaggio è una porta verso una storia diversa, ogni indagine un passo verso la verità su Jane Doe. Il meccanismo di scrittura sulla pelle non è solo un espediente narrativo: diventa metafora della memoria, del passato che si porta addosso anche quando la mente lo cancella. I tatuaggi di Jane sono testimoni silenziosi di una vita che lei non ricorda ma che continua a definirla, a trascinarla in situazioni al limite. È questo doppio binario, tra scoperta di sé e risoluzione di crimini, a dare alla serie profondità oltre l'intrigo settimanale.





. La fiducia si costruisce, si spezza, si ricostruisce. E mentre Jane cerca disperatamente di capire chi era prima di perdere la memoria, gli spettatori vengono trascinati in un labirinto dove ogni risposta genera nuove domande, ogni verità nasconde un'altra bugia.