Stranger Things - Tales From '85, lo spin-off animato è vicino: come prepararsi a questa nuova avventura

Pubblicazione: 25 marzo alle 11:46

Il multiverso di Stranger Things sta per espandersi in una direzione completamente nuova. Dopo la conclusione della quinta e ultima stagione della serie principale, che ha chiuso un capitolo epocale per Netflix, i fan della saga di Hawkins non dovranno aspettare molto per tornare nel Sottosopra. Il 23 aprile debutterà sulla piattaforma Stranger Things: Tales from '85, il primo spinoff ufficiale del franchise creato dai fratelli Duffer, e questa volta a raccontare le avventure di Eleven, Mike, Steve e compagnia sarà l'animazione.



Per chi teme di aver dimenticato dettagli cruciali o semplicemente vuole rivivere l'intera saga prima di immergersi in questo nuovo capitolo, è arrivato il momento di organizzarsi. Perché se l'entusiasmo è alle stelle, la matematica è implacabile: cinque stagioni, 42 episodi totali, molti dei quali superano abbondantemente l'ora di durata. Tradotto in termini pratici, significa che serve un piano preciso per arrivare preparati all'appuntamento con Tales from '85 senza trasformare il binge-watching in una maratona estenuante.



Stranger Things: Tales from '85 rappresenta una scommessa interessante per Netflix. Non si tratta di un reboot, né di una serie che introduce personaggi completamente nuovi in un angolo inesplorato dell'universo narrativo. Al contrario, lo spinoff animato riporta in scena l'intero cast principale della serie originale, anche se le voci saranno affidate a nuovi doppiatori. David Harbour, Millie Bobby Brown, Joe Keery e gli altri attori storici non torneranno a prestare le loro voci, ma i personaggi che hanno reso Stranger Things un fenomeno globale saranno tutti presenti.

Tales from '85 - Netflix

La serie animata si colloca temporalmente tra la seconda e la terza stagione, un periodo ancora poco esplorato della cronologia di Hawkins. Come mostrato nel trailer ufficiale, Tales from '85 introdurrà una minaccia inedita, mai affrontata nella serie live-action, e ambienterà le vicende in un contesto insolito per il franchise: una Hawkins completamente ricoperta di neve. Un'ambientazione che promette di offrire non solo un'estetica diversa, ma anche dinamiche narrative fresche.



Per chi segue la saga dall'inizio, questo spinoff non è semplicemente un prodotto derivativo pensato per capitalizzare sul successo del brand. È l'occasione per esplorare nuove sfaccettature dei personaggi in un momento della loro crescita ancora da definire, tra gli eventi traumatici della seconda stagione e l'estate movimentata della terza. Un ponte narrativo che potrebbe arricchire la comprensione complessiva del mondo di Stranger Things.



Quattro settimane. Questo è il tempo che separa oggi dal 23 aprile. Quattro settimane per recuperare o rivedere 42 episodi, alcuni dei quali sfiorano o superano i 90 minuti di durata. Il calcolo è presto fatto: circa 10-11 episodi a settimana per arrivare preparati al debutto dello spinoff. Fattibile, ma non banale, soprattutto considerando i ritmi della vita quotidiana.

Tales from '85 - Netflix

La struttura di Stranger Things non aiuta chi cerca scorciatoie. Le prime stagioni erano più compatte, con episodi dalla durata gestibile, ma man mano che la serie è progredita, i fratelli Duffer hanno optato per episodi sempre più corposi, trasformando intere puntate in veri e propri film. La quarta stagione, in particolare, include episodi che superano abbondantemente l'ora e mezza, con il finale che sfiora le due ore e mezza. Un approccio cinematografico che premia la qualità e l'immersione, ma che richiede un investimento di tempo significativo.



Per chi vuole affrontare il rewatch in modo ragionato, una strategia potrebbe essere quella di dedicare almeno due serate a settimana a sessioni più lunghe, magari nel weekend, e riservare le altre serate a episodi più brevi. In alternativa, si può procedere per stagioni complete, concedendosi una settimana per ciascuna delle prime quattro stagioni e l'ultima settimana per la quinta. Certo, si potrebbe anche accelerare, ma il rischio è quello di trasformare un'esperienza che dovrebbe essere piacevole in una corsa contro il tempo, perdendo per strada proprio quei dettagli e quelle sfumature che rendono Stranger Things così stratificato.