Su Netflix, c'è un film sci-fi del regista di Rogue One che rivaleggia con i grandi blockbuster

Pubblicazione: 21 luglio alle 16:00

In un'epoca cinematografica dominata da franchise stantii, reboot privi di anima e sequel che sembrano usciti da una catena di montaggio, The Creator di Gareth Edwards irrompe come una boccata d'aria fresca, rappresentando esattamente quel tipo di scommessa coraggiosa che Hollywood sembra aver dimenticato come si fa. La storia ci catapulta in un futuro non troppo lontano dove Stati Uniti e Intelligenza Artificiale sono in guerra aperta.

Dopo una tragedia devastante che ha causato milioni di vittime su suolo americano, il governo USA ha dichiarato un vero e proprio genocidio robotico., dove la popolazione locale ha scelto di vivere in armonia con le macchine senzienti.: trovare e neutralizzare un'arma suprema che potrebbe annientare l'umanità. Ma c'è un problema.

Questa arma è Alfie, una bambina robot interpretata dalla rivelazione Madeleine Yuna Voyles, che letteralmente ruba ogni singola scena in cui appare. Ed è proprio qui che The Creator trova il suo cuore pulsante. La chimica tra Washington e Voyles vende completamente la relazione al centro del film, trasformando quello che potrebbe essere un espediente emotivo manipolativo in qualcosa di genuinamente toccante. Voyles, al suo debutto cinematografico, divora lo schermo con una presenza che contrasta magnificamente con l'intensità controllata di Washington.

Gareth Edwards, già dimostratosi maestro della scala epica con Rogue One, dipinge la Nuova Asia con una grandiosità lussureggiante che toglie il fiato. Montagne maestose e fiumi sinuosi si sposano con edifici gargantueschi e autostrade futuristiche dove veicoli volanti scivolano senza sforzo. La regia alterna sapientemente angolazioni ampie che catturano l'immensità del mondo costruito a prospettive claustrofobiche che ti fanno sentire il peso di ogni momento. La brutalità militare americana viene mostrata senza filtri, con Allison Janney che interpreta una villain deliziosamente spietata.

Il potere globale degli Stati Uniti assume letteralmente forma fisica in una presenza incombente che domina i cieli. Sono questioni pesanti, trattate con la sottigliezza di un martello pneumatico, ma Washington e Voyles riescono a venderle con un'urgenza che alleggerisce parte della pesantezza. Dal punto di vista filosofico,: cosa significa coscienza quando parliamo di esseri di metallo e silicio? È etico uccidere un'entità intelligente solo perché è fatta di ingranaggi invece che di carne? Niente di rivoluzionario, certo, ma presentato con abbastanza convinzione da funzionare.

In quella che potrebbe essere una delle ere più deprimenti per i blockbuster nella memoria recente, The Creator rappresenta il tipo di cinema originale che meritiamo di vedere più spesso. È un grande swing per la 20th Century, e il suo budget di 80 milioni dovrebbe servire da lezione per tutti quegli studio che continuano a riversare centinaia di milioni in reboot di franchise e sequel stanchi che finiscono per sembrare la metà convincenti.