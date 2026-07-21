Una donna accusata di omicidio e un patto oscuro: questo k-drama coreano su Netflix è un successo globale

Pubblicazione: 21 luglio alle 16:12

Netflix registra l'ennesimo successo streaming, questa volta con un K-drama che sta rapidamente scalando le classifiche globali. The Price of Confession è diventato un fenomeno internazionale in tempi record, confermando ancora una volta il dominio delle produzioni sudcoreane nel panorama dell'intrattenimento digitale. La serie thriller in 12 episodi sta ottenendo risultati sorprendenti in termini di visualizzazioni.

La serie è diretta da Lee Jung-hyo e scritta da Kwon Jong-gwan, due nomi che garantiscono una narrazione stratificata e visivamente potente., una donna la cui vita viene sconvolta quando il marito viene assassinato.

Accusata dell'omicidio e condannata al carcere, Yoon-soo si ritrova intrappolata in un incubo giudiziario che sembra non avere via d'uscita. È in prigione che incontra Mo-eun, interpretata da Kim Go-eun, una detenuta dall'aura inquietante che le propone un patto oscuro e ambiguo. Mentre il suo avvocato, Baek Dong-hun (Park Hae-soo), lotta disperatamente per dimostrare la sua innocenza, Yoon-soo deve navigare tra alleanze pericolose e segreti sepolti.

Su Rotten Tomatoes, il K-drama vanta attualmente un punteggio dell'80% sul Tomatometer, segno del gradimento della critica specializzata. Il Popcornmeter, che raccoglie le valutazioni del pubblico generalista, non ha ancora dati sufficienti per un verdetto definitivo, considerato che la serie è disponibile da appena due settimane.

che vede i K-drama dominare le classifiche Netflix anno dopo anno. Dopo fenomeni come Squid Game, The Glory e altri titoli che hanno ridefinito gli standard della serialità televisiva,di bilanciare intrattenimento popolare e profondità narrativa.

La combinazione di regia raffinata, sceneggiature serrate e interpretazioni intense crea un prodotto che funziona tanto nei mercati asiatici quanto in quelli occidentali. Netflix ha investito pesantemente nel mercato sudcoreano negli ultimi anni, e i risultati parlano chiaro. I K-drama non sono più un prodotto di nicchia per appassionati, ma rappresentano una fetta significativa dei contenuti più visti sulla piattaforma. The Price of Confession è l'ultima conferma di questa strategia vincente, capace di generare engagement massiccio in tempi rapidissimi.