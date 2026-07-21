Tra Constantine e KPop Demon Hunters: il nuovo k-drama Netflix che non puoi lasciarti scappare

Pubblicazione: 21 luglio alle 17:09

Netflix ha appena rilasciato quello che potrebbe essere uno dei migliori racconti dark fantasy dell'anno, e molti spettatori non se ne sono ancora accorti. The East Palace, un K-drama storico soprannaturale, sta rapidamente conquistando il pubblico globale grazie a una formula narrativa che fonde l'oscurità investigativa di Constantine con l'energia mitologica di KPop Demon Hunters, creando qualcosa di completamente inedito nel panorama delle serie televisive. Il genere fantasy sta vivendo un momento d'oro senza precedenti. I romanzi romantasy dominano le classifiche letterarie anno dopo anno, mentre sul piccolo schermo assistiamo sia al ritorno di classici sottovalutati che alla nascita di nuove proprietà intellettuali ambiziose.

Constantine, l'antieroe DC che ha attraversato fumetti, film, videogiochi e serie televisive, continua a rappresentare il gold standard per le storie di detective dell'occulto, e la sua eredità cresce indipendentemente dalla forma che assume.. Non a caso, il film originale Netflix di maggior successo di tutti i tempi è KPop Demon Hunters del 2025, un musical fantasy selvaggiamente riuscito che infonde cultura coreana, folklore e creature mitiche in una storia dove le idol del gruppo K-pop Huntrix devono letteralmente combattere demoni.

Mentre i fan attendono il sequel e gli appassionati di Constantine sperano in un suo ritorno nel DC Universe di James Gunn, la piattaforma di streaming offre la serie sostitutiva perfetta. The East Palace è innanzitutto una storia di caccia ai fantasmi diversa da tutte le altre. L'hype attorno alla serie è iniziato non appena Netflix ha rivelato il suo piano di contenuti K-drama per il 2026, confermando che questo dramma storico soprannaturale avrebbe segnato il ritorno di Nam Joo-hyuk. L'amato attore sudcoreano interpreta Gu-cheon, un uomo dotato dell'inquietante capacità di viaggiare tra il mondo reale e il regno degli spiriti, conosciuto come il Mondo di Gwi.

Quando uno spirito misterioso e malvagio minaccia di uccidere ogni erede della famiglia reale, il Re di Joseon pone Gu-cheon di fronte a un ultimatum: sconfiggere qualunque entità stia possedendo il Principe Ereditario o affrontare una punizione mortale. Nel tentativo di navigare tra gli scheletri nell'armadio del palazzo e una grande cospirazione politica, il cacciatore di fantasmi ha una sola vera alleata: Saeng-gang, interpretata da Roh Yoon-seo, la principessa ostracizzata che può sentire e comunicare con gli spiriti. Ma Gu-cheon non si limita a viaggiare all'inferno per massacrare demoni a destra e a manca. Il protagonista affronta la maledizione reale con professionalità misericordiosa.

Quando diventa funzionalmente uno spettro per combattere quelli che infestano il palazzo, Gu-cheon non si limita a uccidere gli spiriti: li libera dalla loro angoscia, sperando di guidarli verso un aldilà più pacifico., i loro affari incompiuti e la chiave per ricordare loro la loro antica umanità. A differenza dei drammi dark fantasy del passato, dove i fantasmi venivano universalmente considerati nient'altro che una specie invasiva,, esplorando perché il risentimento fermenta e come la rabbia possa essere un sentimento davvero mostruoso.

Naturalmente, il dramma coreano soprannaturale è comunque stracolmo di scene di combattimento ad alta tensione e avvincenti, con azione più che sufficiente da distribuire (come questo, che rivoluziona le storie sugli zombie). Sebbene non abbia l'immediato richiamo di un progetto di Mike Flanagan o di un'aggiunta al franchise di Stranger Things, i pregi di The East Palace sono evidenti a chiunque dia una possibilità alla serie. I K-drama occupano già una nicchia apparentemente esclusiva sul servizio di streaming, ma questo dramma storico è incredibilmente accessibile e potrebbe forse rappresentare l'introduzione perfetta al genere.