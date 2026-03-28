Su Netflix c'è una miniserie thriller con Sienna Miller che in pochi hanno visto (ma che merita attenzione)

Pubblicazione: 28 marzo alle 15:27

Ci sono serate in cui non hai voglia di impegnarti in una maratona infinita, ma nemmeno di accontentarti di un film qualunque. Vuoi qualcosa che ti prenda, ti trascini dentro una storia complessa, ti faccia dimenticare il telefono per qualche ora. Anatomia di uno scandalo è esattamente questo: un thriller legale in sei episodi che puoi divorare in una sola notte, con Sienna Miller in quella che molti critici hanno definito la performance migliore della sua carriera.



La serie, disponibile su Netflix dal 2022, è uno di quei gioielli nascosti che non hanno fatto il rumore mediatico che meritavano. Creata da David E. Kelley, lo stesso genio dietro Presumed Innocent e Big Little Lies, combina l'intensità del legal drama con l'intrigo politico, il tutto condito da segreti sepolti che emergono come fantasmi dal passato. Se hai apprezzato The Diplomat o Black Doves, questo è il tuo prossimo appuntamento con il divano.



Sienna Miller interpreta Sophie Whitehouse, la moglie di un potente membro del Parlamento britannico che vede la sua vita privilegiata sgretolarsi in diretta nazionale. Il marito James, interpretato da Rupert Friend, viene accusato pubblicamente di una relazione di cinque mesi con una giovane collaboratrice, Olivia Lytton, alla quale dà volto Naomi Scott. Ma quello che inizia come uno scandalo sessuale diventa rapidamente una questione criminale quando Olivia decide di testimoniare, trasformando la vicenda in un processo che tiene incollata un'intera nazione.

Anatomia di uno scandalo - Netflix

La struttura narrativa è uno degli aspetti più interessanti della serie. Anatomia di uno scandalo non si limita a raccontare il presente: salta continuamente indietro nel tempo, agli anni Novanta, quando Sophie e James frequentavano Oxford. Questi flashback non sono semplici riempitivi nostalgici, ma pezzi di un puzzle oscuro che potrebbe contenere la chiave per comprendere il processo in corso. C'è un segreto sepolto in quegli anni di formazione, qualcosa che collega passato e presente in modo inquietante.



Michelle Dockery, che molti ricorderanno da Downton Abbey, interpreta Kate Woodcroft, l'avvocata determinata che guida l'accusa. Il suo personaggio rappresenta la voce della giustizia in un sistema dove il privilegio ha sempre fatto da scudo ai potenti. La serie esplora proprio questo: fino a che punto l'appartenenza a una certa classe sociale permette di evitare le conseguenze delle proprie azioni. E lo fa senza predicare, lasciando che siano i fatti e le interpretazioni a parlare.



Ma è Sienna Miller a tenere insieme tutto. La sua Sophie non è la vittima stereotipata né la moglie ingenua. È un personaggio stratificato, combattuto, che cerca di navigare tra lealtà coniugale, dignità personale e la verità che lentamente emerge. Miller, conosciuta principalmente per ruoli in blockbuster come American Sniper e G.I. Joe: The Rise of Cobra, dimostra qui una profondità drammatica che sorprende. Ogni micro-espressione, ogni silenzio, ogni sguardo racconta più di intere pagine di dialoghi.

Anatomia di uno scandalo - Netflix

La serie affronta anche temi estremamente attuali come il consenso nelle relazioni e la dinamica di potere che può trasformare un rapporto apparentemente consensuale in qualcosa di molto più ambiguo e problematico. Lo fa con intelligenza, senza semplificare, ponendo domande scomode e lasciando allo spettatore il compito di formarsi un'opinione.



Certo, la critica non è stata unanime. Su Rotten Tomatoes, Anatomia di uno scandalo ha ottenuto un 57%, un punteggio che potrebbe far storcere il naso ai cacciatori di perle certificate. Ma c'è un dettaglio interessante: su IMDb, dove sono gli spettatori a votare, il punteggio sale a 7.0. Cosa significa? Che il pubblico ha apprezzato molto più dei critici.