Su Netflix, c'è una serie comedy cult da non perdere, che ha fatto della running gag una forma d'arte

Pubblicazione: 07 luglio alle 17:00

Arrested Development non è una semplice serie tv, ma un fenomeno culturale, oggetto di culto venerato da milioni di fan in tutto il mondo, oggetto di dibattiti infiniti su Reddit e di maratone notturne su Netflix. La serie è stata cancellata, resuscitata, cancellata di nuovo, e continua a vivere nell'immaginario collettivo come esempio perfetto di quello che una comedy può essere quando sfida le convenzioni. Arrested Development ha fatto della running gag, la battuta ricorrente, una forma d'arte.

Mentre la maggior parte delle sitcom si accontenta di riproporre battute ricorrenti fino all'esaurimento, la serie creata da Mitchell Hurwitz costruisce un'architettura narrativa dove. Il risultato è uno show che premia l'attenzione ossessiva, che trasforma lo spettatore in detective. Quante volte hai riso a una battuta che avevi già visto cinque volte, perché solo alla sesta hai colto il riferimento a qualcosa successo tre episodi prima?I personaggi della famiglia Bluth sono icone: Gob con i suoi trucchi di magia fallimentari, Tobias e la sua involontaria ambiguità sessuale, Lucille e il suo cinismo velenoso. Ma. È lui il perfetto straight man, l'ancora di normalità in un mare di follia., ma è proprio questa convinzione a renderlo il più Bluth di tutti. Bateman, con il suo tempismo impeccabile e le sue reazioni silenziose,semplicemente esistendo accanto agli altri personaggi.

Poi c'è la teoria secondo cui Tobias Fünke, interpretato da David Cross, sarebbe in realtà un uomo di colore con una condizione simile all'albinismo. Non è mai dichiarato esplicitamente, ma una serie di indizi seminati per tutta la serie suggerisce questa possibilità, trasformando retrospettivamente decine di scene e battute. È questo tipo di scrittura labirintica che rende Arrested Development un'esperienza unica: non stai solo guardando una serie, stai risolvendo un puzzle.



Arrested Development nasconde le sue battute negli sfondi, nei dettagli che nessuno nota alla prima visione. La musica gioca un ruolo fondamentale. David Schwartz ha composto per Arrested Development una colonna sonora che è parte integrante dell'identità dello show: melodie jazz e breezey che accompagnano perfettamente la narrazione di Ron Howard, creando un contrasto ironico con il caos che si svolge sullo schermo. Le canzoni originali della serie, da "Big Yellow Joint" a "Mr. F", sono diventate cult.



La serie ha mantenuto una qualità costante attraverso tutte le stagioni, anche quelle prodotte da Netflix anni dopo la cancellazione originale. Certo, il formato diverso della quarta stagione Netflix, con episodi centrati su singoli personaggi, ha diviso i fan. Ma la scrittura, la densità delle gag, l'intelligenza della costruzione narrativa sono rimaste intatte. Anche quando cambia formula, Arrested Development non tradisce sé stessa.

Arrested Development costruisce archi stagionali complessi dove ogni episodio è un tassello di un mosaico più grande. Non puoi guardare un episodio a caso: perderesti troppo contesto, troppi riferimenti. Ha dovuto combattere contro network televisivi che non la capivano, contro ascolti non sempre stellari, contro la cancellazione. Ma ha dimostrato che una comedy può essere intelligente senza essere elitaria, complessa senza essere inaccessibile. Ha finito per creare un linguaggio proprio, un universo autosufficiente, e legioni di fan devoti che ne analizzano ogni fotogramma.