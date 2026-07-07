Le 5 serie tv in uscita a luglio su Netflix che dovresti assolutamente guardare

Pubblicazione: 07 luglio alle 14:30

Il mese di luglio, storicamente considerato la terra di nessuno della programmazione televisiva, ha in servo diverse sorprese. Netflix ha infatti deciso di affrontare la calura estiva con una strategia eclettica che mescola la commedia demenziale, il trauma nazionale e l'immancabile esotismo horror.

Da Costa Concordia a 72 Hours, le serie da non perdere

Se pensavate che l'estate fosse fatta solo di repliche e disimpegno, il colosso dello streaming è pronto a smentirvi con

Apriamo le danze del dibattito culturale con la divisione italiana e con Costa Concordia: Incubo sul mare, in arrivo il 10 luglio. Non un semplice documentario, ma una spietata ricostruzione della tragica notte del 13 gennaio 2012, quando la vanità e la negligenza squarciarono lo scafo della gigantesca nave da crociera contro gli scogli dell'Isola del Giglio, strappando trentadue vite.

Per l'Italia è una ferita collettiva mai del tutto rimarginata; per la piattaforma, la scommessa di trasformare la cronaca nera in un saggio visivo sulla fallibilità umana che farà inevitabilmente discutere.

Spostando lo sguardo oltreoceano, il catalogo opera una strana e rischiosa operazione nostalgia. Ildebutta infatti. Il mito rurale degli anni Settanta viene rispolverato per le nuove generazioni, catapultandoci nuovamente tra i fustagni e i fienili del Minnesota di fine Ottocento.

Di segno diametralmente opposto è l'attesissimo ritorno di Will Ferrell con The Hawk, dal 16 luglio. L'attore torna a calpestare i territori della commedia sportiva demenziale nei panni di un golfista che tenta il grande ritorno sul green dopo vent'anni di oblio. La comicità di Ferrell, notoriamente priva di mezze misure, promette di essere l'autentico rinfresco satirico della stagione, a patto di amarne l'irresistibile e rumorosa sfacciataggine.

La seconda metà del mese si gioca invece su coordinate geografiche e psicologiche antitetiche. Il 17 luglio è il turno di The East Palace, l'ennesima dimostrazione di forza della serialità sudcoreana. Questa volta il K-drama (e se amate il genere, non potete perdervi questo) abbraccia il fantasy horror: la star Nam Joo-hyuk interpreta un esorcista capace di scivolare nel regno dei morti, convocato a corte da un re inquieto per sbrogliare una maledizione ancestrale. Tra specchi distorti della realtà e dame di corte dai segreti letali, la serie si candida a essere il perfetto guilty pleasure notturno per gli orfani di Kingdom.

Infine, il 24 luglio, la palla passa a Kevin Hart con 72 Hours. Tratto da un bizzarro spunto di cronaca reale, il film segue le sventure di Joe, un tranquillo padre di famiglia intrappolato per errore nella chat di un addio al celibato di ventenni sconosciuti.

Quella che inizia come una malinconica fuga mentale dalla routine domestica si trasforma in un incubo relazionale, orchestrato da un testimone dello sposo con il machiavellico intento di usare la noiosa vita di Joe come deterrente contro il matrimonio. Un ritratto agrodolce della mezza età che si muove sul filo della farsa e che chiude un mese di luglio decisamente poliedrico.