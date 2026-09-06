Su Netflix, c'è una serie (ingiustamente cancellata) che unisce American Gods e His Dark Materials

Pubblicazione: 06 settembre alle 14:30

Per decenni, il panorama del fantasy televisivo è stato dominato dalle fiabe occidentali e dalle loro infinite rielaborazioni. Disney ha costruito un impero su principesse e castelli, mentre serie come Once Upon A Time hanno spremuto ogni goccia di nostalgia dai classici che tutti conosciamo. Il risultato? Un genere che, pur offrendo il comfort rassicurante della familiarità, rischiava di soffocare sotto il peso della prevedibilità. Eppure qualcosa è cambiato negli ultimi anni. Squid Game e La Casa di Carta hanno dimostrato che il pubblico globale ha fame di storie diverse, raccontate con sensibilità culturali nuove. Netflix ha aperto le porte a produzioni internazionali che hanno portato una ventata di freschezza nel catalogo, ma è nel fantasy che questa rivoluzione silenziosa ha dato i frutti più sorprendenti.





Tra il 2021 e il 2023, una serie brasiliana ha fatto qualcosa di straordinario: ha dimostrato che il genere fantasy poteva liberarsi dalle catene della mitologia europea e attingere a un universo narrativo completamente inesplorato dal grande pubblico., ottenendo un impressionante 89 percento di gradimento su Rotten Tomatoes. La storia segue Eric, un detective ambientale interpretato da Marco Pigossi, che indaga su quella che sembra la morte di un delfino., spesso in conflitto con la modernità che minaccia il loro habitat naturale.. I personaggi sono un intreccio affascinante tra umani e creature soprannaturali, ciascuna con un'affinità particolare verso un animale specifico. Questa caratteristica ha ispirato paragoni con His Dark Materials, ma. Altri hanno visto nella struttura narrativa e nella convivenza tra divinità e mortali delle somiglianze con American Gods. Ed effettivamente, come nella serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman, anche qui le antiche entità devono confrontarsi con un mondo moderno che le ha dimenticate o ridotte a semplici leggende.

Ma dove Invisible City brilla davvero è nel design dei personaggi. Ogni creatura soprannaturale porta su di sé i segni visivi della propria origine mitologica, in un lavoro di costume design che è una festa per gli occhi. La serie affronta anche temi di scottante attualità, intrecciando la trama con un messaggio pro-ambientalista che non risulta mai didascalico o predicatorio. La natura non è solo uno sfondo esotico, ma un personaggio a tutti gli effetti, minacciato dall'espansione urbana e dallo sfruttamento delle risorse. Due stagioni, per un totale di dodici episodi. La prima stagione del 2021 comprendeva sette episodi, con il più apprezzato che raggiungeva un rating di 7,8 su IMDb. La seconda, uscita nel 2023, ne contava cinque, con un picco di 7,6. Numeri solidi, un pubblico fedele, recensioni entusiastiche. Eppure Netflix ha deciso di cancellarla.



