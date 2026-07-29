Su Netflix, la serie coreana con Park Eun-bin che sta spopolando: fantasmi, amore e brividi veri

Pubblicazione: 29 luglio alle 17:00

Mentre il dibattito infuria attorno a certi dark fantasy coreani che stanno dominando le classifiche internazionali, Netflix ha silenziosamente aggiunto al proprio catalogo un'altra gemma proveniente dalla Corea del Sud. E questa volta non si tratta dell'ennesima serie horror fine a sé stessa, ma di qualcosa che sta riuscendo nell'impresa più difficile: bilanciare brividi autentici, romance credibile e una narrativa che tiene incollati allo schermo.

con una determinazione che ha sorpreso anche gli analisti del settore. La serie ha conquistato il primo posto nelle metriche di visualizzazione coreane per la seconda settimana consecutiva, posizionandosi all'ottavo posto nelle classifiche globali non-inglesi di Netflix dopo appena due episodi. Non male per una serie che molti potrebbero liquidare come l'ennesima variazione sul tema dei fantasmi.La protagonista è Park Eun-bin, reduce dal suo ruolo in The WONDERFools, che qui interpreta Cheon Yeo-ri, un'ereditiera chaebol condannata a una vita di tragica solitudine. Il motivo? Vede i fantasmi. E no, non è una metafora poetica:. La serie prende questo tropo saturo dei K-drama soprannaturali e lo trasforma in qualcosa di inaspettatamente fresco, grazie a una scrittura che non ha paura di alternare momenti genuinamente inquietanti a sequenze di flirt a distanza sorprendentemente tenere.

Ma cosa rende questa serie così efficace? Gran parte del merito va alla chimica tra Park Eun-bin e il suo co-protagonista Ma Gang-uk, interpretato con carisma e vulnerabilità perfettamente calibrati. Gang-uk è inspiegabilmente attratto da Yeo-ri, e quando anche lui si ritrova temporaneamente afflitto dalla capacità di vedere gli spiriti, la serie trova il suo ritmo narrativo più convincente. Per un mese intero, Gang-uk è tormentato dalle presenze, cercando disperatamente aiuto dai colleghi e vivendo momenti genuinamente terrificanti, come quando cerca di ingoiare aglio per scacciare gli spiriti, seguendo i consigli di una Yeo-ri che deve mantenersi a distanza per proteggerlo.

Questa distanza forzata diventa il cuore pulsante della serie.. Propone di continuare a vedersi, anche virtualmente, per mantenere un legame che è chiaramente destinato a evolversi in qualcosa di più profondo.. La produzione sudcoreana ha perfezionato una formula che mescola generi con disinvoltura, creando ibridi che funzionano sia per il pubblico domestico che per quello internazionale.

Spooky in Love rappresenta l'evoluzione di questa tendenza: non è solo horror, non è solo romance, e certamente non è solo un altro drama soprannaturale da aggiungere alla pila (come quest'altra serie coreana su Netflix). La serie sfida le aspettative a ogni episodio, alternando sequenze che potrebbero tranquillamente appartenere a un horror psicologico a momenti di leggerezza e flirt che ricordano le migliori rom-com coreane. È questa capacità di cambiare registro senza perdere coerenza narrativa che sta conquistando il pubblico, sia quello coreano che quello globale su Netflix.

