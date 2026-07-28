Su Netflix, la serie thriller in cui una DJ indaga sulla morte della madre e scopre un oscuro segreto

Pubblicazione: 28 luglio alle 17:00

Il complottismo non è una novità nella storia dell'umanità, ma negli ultimi anni si è trasformato in qualcosa di diverso. Internet, e soprattutto i social media, hanno dato benzina a questo fuoco: gli algoritmi manipolano e targetizzano ciò che vediamo con una precisione chirurgica, trasformando la ricerca in conferma e sfumando il confine tra realtà e fantasia, tra fatto verificabile e proiezione paranoica. Dalla pandemia in poi, quando l'isolamento e la vita mediata dagli schermi si sono intensificati, questa mentalità si è diffusa trasversalmente, attraversando generazioni e classi sociali.

, intrecciando elementi procedurali con un dramma familiare che scava nelle dinamiche più oscure dell'ossessione., una giovane donna galiziana che vive a Berlino dove lavora come DJ. I suoi genitori sono rimasti in Spagna, nella piccola città natale, ma

Una notte, dopo aver perso diverse chiamate dalla madre mentre lavora, riceve finalmente una telefonata dal padre la mattina seguente: sua madre è morta. The Truthers inizia a mostrare le sue carte attraverso il comportamento sempre più bizzarro del padre Martín: più rabbioso, più volatile, inizia a delirare su complotti che coinvolgono aziende farmaceutiche, malattie, rapimenti e altre forze oscure.

Come prodotto di cinema investigativo, The Truthers non offre nulla di particolarmente innovativo, sviluppandosi con le stesse meccaniche procedurali un po' fragili viste in molte altre produzioni del genere. Ciò che risulta più interessante è come la serie costruisca gradualmente un parallelo tra ossessioni diverse. Più Ruth scava, collegando un punto all'altro, più lo spettatore inizia a chiedersi se anche lei non abbia cominciato a operare secondo la stessa logica cospirativa del padre: quel bias cognitivo che trasforma ogni ambiguità in conferma.