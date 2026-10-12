Su Prime Video, c'è l'horror di Francesco Tassara con Erika Blanc che ha fatto tremare le sale

Pubblicazione: 12 ottobre alle 16:00

Quando si parla di horror italiano, certi nomi risuonano come echi di un'epoca d'oro. Erika Blanc è uno di questi. Icona del cinema di genere degli anni Sessanta e Settanta, musa di Mario Bava e Lucio Fulci, la Blanc ha attraversato decenni di set terrorizzando e affascinando generazioni di spettatori. Ora, a oltre ottant'anni, torna a calcare i territori che l'hanno resa leggenda con Cose nere, film horror diretto da Francesco Tassara uscito nelle sale italiane il 9 dicembre 2024 ora disponibile su Prime Video. La sua presenza nel cast rappresenta un ponte generazionale prezioso, un richiamo alla grande tradizione del thriller all'italiana che si intreccia con una nuova linfa creativa. Perché Cose nere non è solo il ritorno di un volto storico: è un progetto che mescola veterani del genere e giovani talenti, costruendo un ensemble corale dove ogni attore porta un tassello fondamentale alla narrazione.





. Nel cast figurano anche Ilaria Monfardini, Gabriel Dorigo Badea e Silvia Collatina, interpreti che rappresentano quella nuova generazione di performer italiani capaci di abitare con credibilità i territori oscuri del genere horror. Il cast si completa con presenze come. Ognuno di loro contribuisce a creare quel mosaico di volti e presenze che il cinema di genere richiede: non protagonisti isolati, ma un coro di anime che abitano l'universo cupo e claustrofobico che Francesco Tassara ha voluto raccontare.

La scelta di Tassara di affidare ruoli chiave a nomi come Erika Blanc non è nostalgica retorica, ma strategia narrativa. L'horror italiano ha sempre saputo giocare con l'esperienza dei suoi interpreti, sfruttando il peso della loro presenza per costruire tensione e credibilità. E quando un'attrice che ha lavorato con i maestri del brivido decide di tornare davanti alla macchina da presa per un nuovo progetto, il messaggio è chiaro: c'è qualcosa di autentico in questo film, qualcosa che merita attenzione. Cose nere, produzione italiana del 2024 della durata di 86 minuti, rappresenta un tentativo di riportare in vita quello spirito artigianale e visionario che ha reso celebre il nostro cinema di genere nel mondo. Il cast, con la sua combinazione di esperienza e freschezza, è uno degli elementi che rendono questo progetto interessante per chiunque ami il cinema che sa ancora raccontare storie capaci di inquietare, sorprendere e rimanere impresse nella memoria.



In un panorama cinematografico spesso dominato da produzioni internazionali e blockbuster, vedere volti italiani tornare a esplorare i territori dell'orrore con convinzione e passione è un segnale importante. E scoprire che tra questi volti c'è ancora Erika Blanc, pronta a regalare un'altra performance dopo una carriera leggendaria, rende tutto ancora più affascinante.