Su Prime Video, c'è thriller che conquista il pubblico (nonostante le recensioni divisive)

Pubblicazione: 19 luglio alle 19:00

Subservience, il thriller fantascientifico che vede Megan Fox nei panni di un'androide dotata di intelligenza artificiale, si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto nella classifica globale di Prime Video. Un risultato che suona quasi paradossale, considerando che la critica ha accolto il film con un tiepido 50% su Rotten Tomatoes. Eppure i numeri parlano chiaro: 7,1 milioni di visualizzazioni e 12,5 milioni di ore complessive guardate in una sola settimana.



La trama richiama inevitabilmente M3GAN, l'horror tecnologico che nel 2023 ha conquistato il pubblico mondiale con la storia di una bambola robotica che diventa letale. Molti critici hanno infatti definito Subservience come una versione più erotica e da cinema di serie B degli stessi temi, con l'aggiunta di un tocco ironico: protagonista è una Megan (Fox) in carne, circuiti e silicone che affronta i dilemmi di un'altra Megan robotica.

Il cast vede accanto alla Fox l'attore italiano Michele Morrone, noto al pubblico internazionale per 365 giorni, affiancato da Madeline Zima, Matilda Firth, Jude Allen Greenstein e Andrew Whipp. La chimica tra i protagonisti e la performance di Fox, descritta da alcuni recensori come magnetica e inquietante, sembrano aver colpito nel segno presso il pubblico generalista, nonostante le riserve espresse dalla critica specializzata.

Il film è entrato nella top 10 di Prime Video di cinque paesi, Stati Uniti compresi, confermando un appeal trasversale che supera i confini geografici. Ma cosa spiega questo successo nonostante le recensioni divisive? Da un lato c'è sicuramente il fascino magnetico di Megan Fox, attrice che dal suo esordio nei blockbuster come Transformers ha costruito un'immagine iconica nel panorama hollywoodiano. La sua evoluzione artistica l'ha portata a sperimentare generi diversi, dall'horror di Jennifer's Body alla commedia di New Girl, fino ai thriller psicologici come Till Death, sempre diretto da S.K. Dale.



I critici più severi hanno puntato il dito contro una trama prevedibile e poco sviluppata, sostenendo che Subservience non riesca a distinguersi nel già affollato genere dei film sull'intelligenza artificiale ostile. Il confronto con M3GAN, considerato dalla maggior parte degli osservatori il film migliore su questo tema, pesa sulla pellicola di Dale. Tuttavia, il pubblico sembra apprezzare proprio quell'approccio più diretto, meno cerebrale, che privilegia l'intrattenimento alla riflessione filosofica.



Subservience rappresenta quella categoria di film che divide nettamente critica e pubblico. Mentre i recensori professionisti ne evidenziano i limiti narrativi e la mancanza di originalità, milioni di spettatori in tutto il mondo scelgono di dedicargli il proprio tempo. Un fenomeno che ricorda quanto il cinema, al di là dei parametri estetici e delle teorie critiche, resti prima di tutto un'esperienza emotiva, viscerale, legata al piacere immediato dello spettacolo.