Su Prime Video, c'è uno spinoff che trasformato i villain in personaggi più umani dei protagonisti

Pubblicazione: 19 luglio alle 20:00

Quando The Originals ha debuttato nel 2013 come spinoff di The Vampire Diaries, portava con sé un vantaggio competitivo non da poco: i protagonisti erano già i villain più amati dell'universo narrativo creato da Julie Plec. Klaus Mikaelson e i suoi fratelli avevano dominato le stagioni centrali di TVD con un carisma ipnotico, fatto di violenza aristocratica, vulnerabilità nascoste sotto strati di cinismo e una capacità unica di far vacillare la bussola morale degli spettatori. Ma lo spinoff su Prime Video non si è limitato a replicare una formula vincente. Ha preso ciò che rendeva memorabili i cattivi di The Vampire Diaries e lo ha portato a un livello superiore di complessità narrativa.



The Vampire Diaries aveva costruito la sua fortuna su antagonisti impossibili da odiare completamente. Damon Salvatore, il primo vero villain della serie, aveva impiegato pochi episodi per conquistare il pubblico con il suo sarcasmo affilato e la sua disperazione mascherata da cinismo. Katherine Pierce era diventata un'icona pop nonostante secoli di manipolazioni e omicidi. I Mikaelson stessi erano arrivati come una forza della natura, con Klaus che comandava ogni scena in cui compariva grazie all'interpretazione magnetica di Joseph Morgan. La serie aveva capito una verità fondamentale: gli spettatori amano passare tempo con i cattivi tanto quanto con gli eroi, purché questi antagonisti siano tridimensionali, imprevedibili e profondamente umani nei loro difetti.



The Originals ha ereditato questa filosofia narrativa e l'ha affinata. Creata dalla stessa Julie Plec, la serie aveva nel DNA la comprensione di cosa rendesse popolare il suo predecessore. Ma mentre TVD doveva bilanciare una storia d'amore adolescenziale con elementi soprannaturali, lo spinoff poteva permettersi di esplorare territori moralmente più ambigui. I Mikaelson non erano antieroi in cerca di redenzione: erano figure tragiche intrappolate in cicli di violenza che loro stessi avevano creato, incapaci di accettare la responsabilità delle proprie azioni eppure disperatamente alla ricerca di connessione e famiglia.

Questa dinamica ha permesso a The Originals di creare antagonisti ancora più stratificati. Quando i villain nascono direttamente dalle azioni dei protagonisti, quando sono vittime prima di diventare carnefici, la tensione narrativa si moltiplica. Dahlia, la zia strega interpretata da Claudia Black, non era semplicemente malvagia: era il prodotto di un tradimento familiare consumato mille anni prima, un'eco dolorosa del passato che tornava a reclamare il suo dovuto. Marcel Gerard, il vampiro che aveva trasformato New Orleans in un proprio regno durante l'assenza dei Mikaelson, oscillava continuamente tra alleato e nemico, amico e traditore, vittima e aggressore.



Il vero colpo di genio è stato rendere i Mikaelson consapevoli della propria mostruosità senza permettere loro di cambiarla davvero. Klaus, in particolare, rimaneva borderline malvagio per tutta la serie, capace di gesti di tenerezza paterna seguiti da esplosioni di violenza sadica. Questa coerenza nell'incoerenza morale creava una tensione costante: gli spettatori si affezionavano a personaggi che sapevano essere pericolosi, imprevedibili, spesso imperdonabili. E quando uno dei Mikaelson si rivoltava contro gli altri, la frattura interna alla famiglia diventava ancora più lacerante di qualsiasi minaccia esterna.



The Vampire Diaries, che ha avuto una seconda giovinezza grazie alla disponibilità in streaming, aveva dimostrato che era possibile superare in astuzia i Mikaelson, nonostante la loro forza sovrumana. The Originals ha portato questo concetto alle sue estreme conseguenze, mostrando che la vera vulnerabilità della famiglia non era fisica ma emotiva. I loro nemici più pericolosi erano quelli che conoscevano i loro legami affettivi, le loro lealtà fratricide, i loro sensi di colpa sepolti sotto secoli di arroganza. Potevi ferire Klaus molto più profondamente tradendo la sua fiducia che pugnandolo con la quercia bianca. Questo approccio ha permesso alla serie di creare antagonisti che erano specchi oscuri dei protagonisti.

Ogni villain rifletteva un aspetto della natura dei Mikaelson portato all'estremo: l'ossessione per il controllo, la paura dell'abbandono, l'incapacità di perdonare, il bisogno disperato di essere amati nonostante tutto. In questo senso, The Originals ha elevato l'eredità di The Vampire Diaries, dimostrando che quando i confini tra eroe e villain si dissolvono completamente, quando diventa impossibile stabilire chi meriti la nostra simpatia, allora la narrazione raggiunge il suo apice emotivo.

. Mostrava semplicemente esseri immortali intrappolati in pattern distruttivi, incapaci di spezzare cicli di violenza che si perpetuavano da secoli. E in questa rappresentazione cruda e non sentimentale della natura umana,