Su Prime Video, c'è un ambizioso thriller politico, tra guerra nucleare e potere, con Jamie Lee Curtis

Pubblicazione: 29 giugno alle 18:00

Ci sono film che scivolano via silenziosi, senza clamore, eppure portano dentro storie accattivanti. An Accaptable Loss - Decisione estrema è uno di questi. Un titolo che da solo racchiude tutto il peso morale di una narrazione che non fa sconti. Uscito nel 2019, diretto da Joe Chappelle, questo thriller drammatico disponibile su Prime Video ha come protagonista Elizabeth Lamm, detta Libby, una professoressa universitaria dal passato ingombrante. E in effetti, di segreti di Stato si tratta. Perché Libby non è sempre stata una docente che corregge compiti e tiene lezioni in aule semideserte. Prima di rifugiarsi nel mondo accademico, ha ricoperto un ruolo di primissimo piano nel consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Un ruolo che le ha messo in mano decisioni capaci di cambiare il corso della storia. O di cancellarla.



La trama ruota attorno a un resoconto firmato proprio da Libby: un'analisi su gruppi terroristici che ha fornito la giustificazione per lo sgancio di un ordigno termonucleare. Migliaia di vittime, vite polverizzate in nome della sicurezza nazionale, di una logica cinica che pesa costi e benefici come fossero semplici numeri su un foglio. Libby ha collaborato, ha dato il suo contributo tecnico, la sua esperienza. E ora quel peso la schiaccia. E nel caso di Libby, quel peso ha un volto: Martin, uno studente di origini siriane che frequenta i suoi corsi. Suo padre è morto in quell'esplosione. Martin è lì per una ragione, e quella ragione si chiama vendetta, giustizia, o forse solo bisogno di guardare negli occhi chi ha contribuito a strappargli via la famiglia.



A dare corpo e voce a Elizabeth Lamm c'è Tika Sumpter, attrice capace di portare in scena la frattura interiore di un personaggio diviso tra senso di colpa e autodifesa, tra il tentativo di ricostruirsi una vita normale e il tormento di scelte che non possono essere cancellate. Al suo fianco, Jamie Lee Curtis nel ruolo di Rachel Burke, figura chiave del governo che incarna la fermezza glaciale del potere, quella che non concede rimorsi perché "era necessario". Ben Tavassoli interpreta Martin, il giovane che incarna il dolore delle vittime collaterali, quelle che non compaiono nei rapporti ufficiali ma che lasciano cicatrici indelebili.

Decisione estrema non è un film d'azione nel senso classico. È un thriller politico, un dramma morale che ti costringe a fare i conti con domande scomode: fino a che punto una perdita è "accettabile"? Chi decide quale vita vale più di un'altra? Cosa succede quando la ragion di Stato si scontra con la coscienza individuale? Joe Chappelle, regista con una lunga carriera televisiva alle spalle (da The Wire a Chicago Fire), firma un'opera che privilegia la tensione sotterranea, il non detto, lo sguardo che parla più delle parole. La regia non cerca effetti speciali ma costruisce un clima di paranoia crescente, dove ogni studente in aula potrebbe essere una minaccia, ogni telefonata un ricatto, ogni silenzio un pericolo.



Decisione estrema è il tipo di film che merita una seconda chance, soprattutto in un'epoca in cui le questioni morali legate all'uso della forza militare sono più attuali che mai. Un thriller che parla di responsabilità, di come le scelte fatte nelle stanze del potere si traducano in tragedie per chi non ha voce, e di come il passato possa tornare a bussare alla porta sotto forma di un giovane che non dimentica, non perdona, e vuole risposte.