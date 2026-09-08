Su Prime Video, il cult di David Lynch che diventa più potente ogni volta che lo rivedi (senza capirlo)

Pubblicazione: 08 settembre alle 19:00

A un quarto di secolo dalla sua uscita, Mulholland Drive (disponibile su Prime Video) continua a essere un enigma cinematografico che sfida ogni tentativo di interpretazione definitiva. Il capolavoro del 2001 di David Lynch, scomparso nel 2025, rappresenta non solo il punto più alto della sua carriera, ma anche un'opera d'arte che incarna perfettamente ciò che significa essere davvero lynchiani. Quando si dice che qualcosa è lynchiano, si fa riferimento a un universo narrativo assurdo, sfidante, capace di trovare orrore surreale negli aspetti più banali della quotidianità. Eppure, anche tra i numerosi film definiti tali nel corso degli anni, solo le opere del maestro stesso riescono davvero a incarnare questa definizione. Lynch non ha mai realizzato un film mediocre, e persino le sue opere più controverse come Dune possiedono qualità che le rendono degne di attenzione.





. Non si tratta semplicemente di un film confuso o bizzarro: è un nodo impossibile da sciogliere. Mentre esistono decine di pellicole che richiedono qualche momento di riflessione in più per essere comprese, Mulholland Drive si colloca su un piano completamente diverso. Questo approccio apparentemente ostile potrebbe facilmente risultare frustrante, eppure Mulholland Drive migliora proprio grazie alla sua impermeabilità alla comprensione totale.. La narrazione onirica si avvicina costantemente al senso compiuto senza mai attraversare completamente la soglia della logica concreta.. Nonostante questa frammentazione interpretativa, il legame comune dell'esperienza cinematografica rimane presente grazie agli elementi sorprendentemente umani della trama. A differenza del mondo alieno di Eraserhead, c'è una familiarità calda in Mulholland Drive che rende i suoi elementi surreali ancora più efficaci. Il film esiste come un'immagine in un sogno: riconoscibile ma mai completamente reale.

Ora che l'opera compie venticinque anni, il consenso critico sembra concordare sul fatto che Mulholland Drive rappresenti il meglio di David Lynch. Sebbene parte di questo riconoscimento derivi dal fatto che i suoi lavori precedenti furono inizialmente ignorati, testimonia anche ciò che questo film fa straordinariamente bene. Nessun'altra pellicola nel suo catalogo riassume così efficacemente i temi dell'artista. Mulholland Drive è un film sui sogni, l'argomento prediletto di Lynch, ed esplora questo concetto da ogni angolazione possibile. È una storia caratterizzata da logica onirica, con diverse sequenze che possono essere interpretate come veri e propri sogni. D'altra parte, parla anche dei sogni e delle ambizioni dei personaggi che desiderano diventare stelle di Hollywood. Infine, decostruisce sottilmente il sogno americano, un concetto che Lynch affronta anche nelle sue altre opere.



