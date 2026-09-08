Su Prime Video, il cult di David Lynch che diventa più potente ogni volta che lo rivedi (senza capirlo)
A 25 anni dall'uscita, questo film di David Lynch su Prime Video resta un capolavoro impossibile da decifrare. Scopri perché questo enigma cinematografico è geniale.
A un quarto di secolo dalla sua uscita, Mulholland Drive (disponibile su Prime Video) continua a essere un enigma cinematografico che sfida ogni tentativo di interpretazione definitiva. Il capolavoro del 2001 di David Lynch, scomparso nel 2025, rappresenta non solo il punto più alto della sua carriera, ma anche un'opera d'arte che incarna perfettamente ciò che significa essere davvero lynchiani. Quando si dice che qualcosa è lynchiano, si fa riferimento a un universo narrativo assurdo, sfidante, capace di trovare orrore surreale negli aspetti più banali della quotidianità. Eppure, anche tra i numerosi film definiti tali nel corso degli anni, solo le opere del maestro stesso riescono davvero a incarnare questa definizione. Lynch non ha mai realizzato un film mediocre, e persino le sue opere più controverse come Dune possiedono qualità che le rendono degne di attenzione.
Ogni teoria sul significato del film viene sottilmente contraddetta da uno o due dettagli che la smentiscono, il che significa che tutti gli spettatori hanno contemporaneamente ragione e torto. La narrazione onirica si avvicina costantemente al senso compiuto senza mai attraversare completamente la soglia della logica concreta. Lynch costruisce Mulholland Drive in modo che risulti personale per chiunque lo guardi, perché assume significati diversi per ogni singolo spettatore. Nonostante questa frammentazione interpretativa, il legame comune dell'esperienza cinematografica rimane presente grazie agli elementi sorprendentemente umani della trama. A differenza del mondo alieno di Eraserhead, c'è una familiarità calda in Mulholland Drive che rende i suoi elementi surreali ancora più efficaci. Il film esiste come un'immagine in un sogno: riconoscibile ma mai completamente reale.
Ora che l'opera compie venticinque anni, il consenso critico sembra concordare sul fatto che Mulholland Drive rappresenti il meglio di David Lynch. Sebbene parte di questo riconoscimento derivi dal fatto che i suoi lavori precedenti furono inizialmente ignorati, testimonia anche ciò che questo film fa straordinariamente bene. Nessun'altra pellicola nel suo catalogo riassume così efficacemente i temi dell'artista. Mulholland Drive è un film sui sogni, l'argomento prediletto di Lynch, ed esplora questo concetto da ogni angolazione possibile. È una storia caratterizzata da logica onirica, con diverse sequenze che possono essere interpretate come veri e propri sogni. D'altra parte, parla anche dei sogni e delle ambizioni dei personaggi che desiderano diventare stelle di Hollywood. Infine, decostruisce sottilmente il sogno americano, un concetto che Lynch affronta anche nelle sue altre opere.
La visione di Lynch sulla creazione artistica era che l'opera parla da sola, anche se lo fa in un linguaggio completamente unico e indecifrabile. Mulholland Drive incarna perfettamente questa filosofia. Non cerca di offrire risposte, ma di porre domande che risuonano diversamente in ogni spettatore. È un'esperienza cinematografica che non si esaurisce mai completamente, che mantiene intatta la sua capacità di sorprendere e disorientare anche dopo ripetute visioni. Il tempo non ha attenuato l'impatto del magnum opus di Lynch. Venticinque anni dopo, il suo neo-noir affascinante è considerato uno dei migliori film del millennio finora. Ciò che lo rende il suo film più grande è esattamente ciò che rende Lynch così straordinario: è la sua opera più rappresentativa, il distillato puro della sua visione artistica senza compromessi.