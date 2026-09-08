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Su Prime Video, il cult di David Lynch che diventa più potente ogni volta che lo rivedi (senza capirlo)

A 25 anni dall'uscita, questo film di David Lynch su Prime Video resta un capolavoro impossibile da decifrare. Scopri perché questo enigma cinematografico è geniale.

di Alba Rossi
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A un quarto di secolo dalla sua uscita, Mulholland Drive (disponibile su Prime Video) continua a essere un enigma cinematografico che sfida ogni tentativo di interpretazione definitiva. Il capolavoro del 2001 di David Lynch, scomparso nel 2025, rappresenta non solo il punto più alto della sua carriera, ma anche un'opera d'arte che incarna perfettamente ciò che significa essere davvero lynchiani. Quando si dice che qualcosa è lynchiano, si fa riferimento a un universo narrativo assurdo, sfidante, capace di trovare orrore surreale negli aspetti più banali della quotidianità. Eppure, anche tra i numerosi film definiti tali nel corso degli anni, solo le opere del maestro stesso riescono davvero a incarnare questa definizione. Lynch non ha mai realizzato un film mediocre, e persino le sue opere più controverse come Dune possiedono qualità che le rendono degne di attenzione.

Ciò che distingue Mulholland Drive dal resto della filmografia lynchiana è la sua capacità di sfuggire completamente a qualsiasi tentativo di spiegazione logica. Non si tratta semplicemente di un film confuso o bizzarro: è un nodo impossibile da sciogliere. Mentre esistono decine di pellicole che richiedono qualche momento di riflessione in più per essere comprese, Mulholland Drive si colloca su un piano completamente diverso. Il film ispira innumerevoli interpretazioni, e il punto cruciale è che nessuna di esse può essere considerata più corretta delle altre. È un'opera che attivamente resiste all'interpretazione, un risultato che nessun altro artista è riuscito a replicare con tale efficacia. Questo approccio apparentemente ostile potrebbe facilmente risultare frustrante, eppure Mulholland Drive migliora proprio grazie alla sua impermeabilità alla comprensione totale.

Ogni teoria sul significato del film viene sottilmente contraddetta da uno o due dettagli che la smentiscono, il che significa che tutti gli spettatori hanno contemporaneamente ragione e torto. La narrazione onirica si avvicina costantemente al senso compiuto senza mai attraversare completamente la soglia della logica concreta. Lynch costruisce Mulholland Drive in modo che risulti personale per chiunque lo guardi, perché assume significati diversi per ogni singolo spettatore. Nonostante questa frammentazione interpretativa, il legame comune dell'esperienza cinematografica rimane presente grazie agli elementi sorprendentemente umani della trama. A differenza del mondo alieno di Eraserhead, c'è una familiarità calda in Mulholland Drive che rende i suoi elementi surreali ancora più efficaci. Il film esiste come un'immagine in un sogno: riconoscibile ma mai completamente reale.

Ora che l'opera compie venticinque anni, il consenso critico sembra concordare sul fatto che Mulholland Drive rappresenti il meglio di David Lynch. Sebbene parte di questo riconoscimento derivi dal fatto che i suoi lavori precedenti furono inizialmente ignorati, testimonia anche ciò che questo film fa straordinariamente bene. Nessun'altra pellicola nel suo catalogo riassume così efficacemente i temi dell'artista. Mulholland Drive è un film sui sogni, l'argomento prediletto di Lynch, ed esplora questo concetto da ogni angolazione possibile. È una storia caratterizzata da logica onirica, con diverse sequenze che possono essere interpretate come veri e propri sogni. D'altra parte, parla anche dei sogni e delle ambizioni dei personaggi che desiderano diventare stelle di Hollywood. Infine, decostruisce sottilmente il sogno americano, un concetto che Lynch affronta anche nelle sue altre opere.

Relazioni strane, doppi, e la giustapposizione di violenza e bellezza sono tutti elementi ricorrenti nelle opere di David Lynch che brillano con particolare intensità in Mulholland Drive. Il candidato all'Oscar del 2001 racchiude tutto ciò che ha reso grande il compianto regista, condensato in un pacchetto completo. Una seconda visione rivela ancora più aspetti da amare del film, qualcosa che non si può dire di ogni classico recente. La pellicola presenta Betty Elms e Rita, interpretate rispettivamente da Naomi Watts e Laura Harring, in una Los Angeles che oscilla tra la promessa hollywoodiana e l'incubo nascosto dietro il glamour. Il film è strutturato come un puzzle in cui i pezzi sembrano incastrarsi ma non completano mai un'immagine definitiva. È questa tensione irrisolta tra significato e mistero che continua a catturare l'immaginazione degli spettatori.

La visione di Lynch sulla creazione artistica era che l'opera parla da sola, anche se lo fa in un linguaggio completamente unico e indecifrabile. Mulholland Drive incarna perfettamente questa filosofia. Non cerca di offrire risposte, ma di porre domande che risuonano diversamente in ogni spettatore. È un'esperienza cinematografica che non si esaurisce mai completamente, che mantiene intatta la sua capacità di sorprendere e disorientare anche dopo ripetute visioni. Il tempo non ha attenuato l'impatto del magnum opus di Lynch. Venticinque anni dopo, il suo neo-noir affascinante è considerato uno dei migliori film del millennio finora. Ciò che lo rende il suo film più grande è esattamente ciò che rende Lynch così straordinario: è la sua opera più rappresentativa, il distillato puro della sua visione artistica senza compromessi.

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