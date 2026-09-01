Su Prime Video, il folgorante esordio alla regia di Emerald Fennel con una straordianaria Carey Mulligan

Pubblicazione: 01 settembre alle 20:00

Promising Young Woman - Una donna promettente su prime Video non è semplicemente un film: è un manifesto cinematografico che ha scosso le fondamenta di Hollywood, trasformandosi in uno dei fenomeni culturali più significativi degli anni Venti del duemila. Diretto da Emerald Fennell al suo debutto alla regia, questo thriller psicologico fonde humor nero e dramma intenso in una miscela esplosiva che ha conquistato critica e pubblico, collezionando cinque nomination agli Oscar e portando a casa la statuetta per la Migliore Sceneggiatura Originale. La protagonista è Cassie Thomas, interpretata da una straordinaria Carey Mulligan in quella che molti considerano la performance della sua carriera.

Di giorno Cassie è una semplice barista, ma di notte si trasforma in una giustiziera silenziosa che sfida le norme sociali sul consenso e la responsabilità. La sua doppia esistenza diventa un commento tagliente sulla cultura dello stupro e il movimento MeToo, sollevando domande scomode che continuano a risuonare ben oltre i titoli di coda. Ma perché Promising Young Woman merita questo investimento di tempo? Perché rappresenta un punto di svolta nel cinema contemporaneo.

La sceneggiatura, giustamente premiata con l'Oscar, tesse una trama che tiene lo spettatore col fiato sospeso mentre solleva questioni morali complesse. Carey Mulligan offre una performance sfaccettata e magnetica. Il suo personaggio non è una semplice eroina o anti-eroina, ma una figura profondamente umana, segnata dal trauma e dalla perdita. La sua trasformazione notturna non è quella di un supereroe, ma di una donna che ha deciso di prendere posizione in un mondo che troppo spesso volta lo sguardo dall'altra parte. Accanto a lei, un cast di supporto che include Jennifer Coolidge, Alison Brie e Clancy Brown arricchisce la narrazione con interpretazioni memorabili.

Il film si inserisce perfettamente nel dibattito culturale contemporaneo, offrendo una prospettiva cinematografica sul movimento MeToo senza cadere nella retorica o nella semplificazione. Fennell non offre risposte facili, ma pone domande difficili. Come si fa i conti con il trauma? Dove finisce la giustizia e inizia la vendetta? Quali sono le responsabilità individuali e collettive di fronte alla violenza di genere? La colonna sonora gioca un ruolo cruciale, utilizzando canzoni pop in modi inaspettati che amplificano l'ironia e il contrasto tra la superficie patinata della società e le oscurità che nasconde. La regia di Fennell è precisa e visionaria, costruendo un'atmosfera che oscilla tra il candy-colored e il minaccioso, tra la commedia romantica e il revenge thriller.



