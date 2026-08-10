Su Prime Video, Jason Sudeikis nella miglior serie TV sportiva americana (che non parla di football)

Pubblicazione: 10 agosto alle 18:00

Nel panorama delle serie televisive sportive americane, dove dominano da sempre il football e il baseball, una produzione Apple TV ha riscritto le regole del genere concentrandosi su uno sport considerato quasi estraneo alla cultura statunitense: il calcio. Ted Lasso, disponibile anche su Prime Video, non è semplicemente una serie di successo, ma rappresenta un caso di studio su come reinventare un genere apparentemente rigido nelle sue convenzioni. Sviluppata da Jason Sudeikis insieme a Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, la serie segue le vicende di Ted Lasso, un allenatore di football americano che viene assunto per guidare una squadra di calcio inglese. Il paradosso è doppio: non solo il protagonista conosce poco o nulla del calcio, ma l'intero impianto narrativo ribalta le aspettative di chi si avvicina a una produzione etichettata come sports drama.



La proprietaria della squadra, Rebecca, assume Ted proprio nella speranza che la sua incompetenza porti al fallimento del team. Eppure, l'ottimismo incrollabile del protagonista e il suo approccio umano alla gestione del gruppo trasformano quella che doveva essere una vendetta in una storia di redenzione collettiva. Nelle tre stagioni andate in onda, Ted Lasso ha dimostrato una capacità rara: mantenere una qualità costante senza cedere alle tentazioni del declino creativo che affligge molte serie longeve. Quello che distingue Ted Lasso da titoli più cupi e drammatici come Friday Night Lights o Winning Time è il suo DNA ibrido. A prima vista potrebbe sembrare più una workplace comedy ambientata in uno spogliatoio che un autentico sports drama.

Alcuni potrebbero obiettare che definirla la migliore serie sportiva di sempre sia eccessivo proprio per questa natura ambigua. Ma è esattamente questa capacità di sovvertire le aspettative a renderla straordinaria. Dove altre produzioni puntano tutto su rivalità accese, discorsi motivazionali nello spogliatoio e mentalità vincenti a tutti i costi, Ted Lasso costruisce la propria forza narrativa sull'intelligenza emotiva e sulla sicurezza psicologica. Il protagonista non è un genio tattico né un motivatore aggressivo: è semplicemente qualcuno che comprende le persone e crea un ambiente dove possono esprimere il loro potenziale. La serie opera anche una decostruzione metodica degli stereotipi sportivi mediatici.

Questa scelta strategica spiega anche perché Ted Lasso funziona meglio di molte serie focalizzate su sport americani. Produzioni come Friday Night Lights o Ballers si rivolgono principalmente a chi conosce e ama il football, immergendosi in tattiche di gioco, dinamiche di front office e politiche interne che richiedono una certa familiarità con lo sport. Il risultato è spesso spettacolare ma di nicchia. Ted Lasso ribalta questa logica. Il protagonista sa poco di calcio, e questa scelta narrativa non è un espediente comico fine a se stesso ma una decisione brillante che permette alla serie di ignorare il gergo tecnico e concentrarsi sulla chimica di squadra piuttosto che sulla strategia. Chi guarda non ha bisogno di conoscere il fuorigioco o la regola del fallo di mano per empatizzare con i personaggi e appassionarsi alle loro storie.



Se c'è una lezione che Ted Lasso, la cui quinta stagione potrebbe diventare realtà, ha insegnato al genere delle serie sportive è che il vero appeal non viene dallo sport in sé ma da come si raccontano le storie umane che lo circondano. I trionfi degli underdog, lo spirito di competizione, la ricerca di riscatto: questi elementi universali funzionano indipendentemente dal fatto che si parli di football, baseball o calcio. La serie ha dimostrato che si può costruire il miglior sports drama americano senza parlare di sport americani, che si può emozionare senza enfatizzare la violenza del contatto fisico, che si può ispirare senza cadere nei cliché motivazionali. In un panorama televisivo saturo di cinismo e antieroi, Ted Lasso ha avuto il coraggio di puntare sull'ottimismo senza risultare ingenuo, sulla gentilezza senza perdere complessità narrativa.