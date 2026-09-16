Su Prime Video, Mark Wahlberg dà un'ottima prova in questo film che tutti hanno dimenticato

Pubblicazione: 16 settembre alle 17:12

Prime Video ha recentemente aggiunto al suo catalogo Patriots Day - Caccia all'uomo, film del 2016 diretto da Peter Berg che rappresenta una testimonianza cristallina di cosa significhi vedere Mark Wahlberg al massimo delle sue capacità attoriali. Un'occasione preziosa per riscoprire un interprete che, negli ultimi anni, sembra aver smarrito la bussola della qualità, scivolando tra progetti dimenticabili e flop commerciali che hanno appannato una carriera un tempo luminosa. La parabola di Wahlberg è emblematica. Partito negli anni Novanta con Renaissance Man, l'attore ha costruito la sua reputazione con scelte coraggiose e collaborazioni prestigiose: da Fear al fianco di Reese Witherspoon fino all'acclamato Boogie Nights di Paul Thomas Anderson, dove ha dimostrato un talento drammatico inaspettato per chi lo conosceva solo come rapper. Quella capacità di sorprendere, di abitare personaggi complessi con naturalezza disarmante, sembrava destinata a definire un'intera carriera.





Eppure, scorrendo la filmografia recente, il panorama si fa desolante. Certo, qualche sprazzo di luce come Arthur the King del 2024, ma sono eccezioni che confermano una regola scomoda: gli ultimi anni hanno visto una sequenza imbarazzante di fallimenti artistici e commerciali.. Come se qualcosa si fosse inceppato nel meccanismo. Patriots Day arriva quindi come un promemoria necessario, quasi doloroso nella sua efficacia. Il film racconta la tragedia del Boston Marathon Bombing del 14 aprile 2013, quando due bombe esplosero durante la maratona cittadina, seminando morte e terrore. La narrazione mescola abilmente realtà storica e finzioneLa performance di Wahlberg in Patriots Day è stata accolta con un 86% su Rotten Tomatoes, dato che testimonia non solo la qualità del film ma l'efficacia del suo lavoro attoriale.Quello capace di ancorare una narrazione complessa, di portare credibilità a materiale difficile, di essere contemporaneamente everyman e eroe senza scadere nella caricatura? La risposta probabilmente risiede nelle scelte produttive degli ultimi anni, nella tentazione di progetti commerciali facili, nel progressivo allontanamento da registi e sceneggiature di sostanza. Il film di Berg dimostra che il talento non è evaporato, semplicemente è stato mal indirizzato.

Wahlberg possiede ancora gli strumenti per essere un interprete rilevante nel panorama hollywoodiano contemporaneo, ma serve la volontà di tornare a rischiare, di affidarsi a progetti che abbiano qualcosa da dire oltre al mero intrattenimento mordi e fuggi. Patriots Day funziona anche come cinema civico, quel genere di racconto che trasforma una tragedia collettiva in narrazione condivisa, elaborazione pubblica del trauma. Non cade nella retorica patriottarda né nella spettacolarizzazione del dolore: rispetta le vittime, onora i soccorritori, racconta il male senza compiacersene. È cinema adulto, responsabile, quello che dovrebbe essere la norma ma che è diventato raro in un'industria sempre più infantilizzata.



