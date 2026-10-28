Super Mario Bros. 3, Chris Pratt aggiorna i fan sul nuovo film: c'è ancora un grande punto interrogativo

Pubblicazione: 28 ottobre alle 09:30

Il Regno dei Funghi potrebbe presto prepararsi a una nuova avventura, ma questa volta i fan dovranno probabilmente avere ancora un po' di pazienza. Chris Pratt ha finalmente parlato del possibile terzo film di Super Mario Bros., offrendo un aggiornamento sul futuro della saga animata realizzata da Nintendo e Illumination. Le sue dichiarazioni arrivano dopo l'enorme successo commerciale di Super Mario Galaxy – Il film, che ha confermato quanto il celebre idraulico sia diventato una delle proprietà cinematografiche più importanti degli ultimi anni.

“No, non ancora, ma sono davvero grato. Quei ragazzi sono fantastici e, nel momento in cui vorranno coinvolgermi di nuovo, sarò felice di farlo. Credo che in questo momento stiano probabilmente cercando di capire quale forma dare alla storia”. - Chris Pratt

Eppure, nonostante i risultati raggiunti al botteghino, ilnon sarebbe ancora entrato nel vivo della produzione. A rivelarlo è stato proprio l'attore che presta, lasciando intendere che il team creativo stia ancora valutando quale direzione dare alla storia. Intervistato da ScreenRant durante la première della seconda stagione diha risposto a una domanda sullo stato dei lavori, spiegando di non essere ancora tornato in sala di registrazione.

Una dichiarazione che contiene due informazioni particolarmente importanti. Da una parte, Chris Pratt ha confermato la propria disponibilità a interpretare nuovamente Mario. Dall'altra, ha suggerito che la trama del terzo film non sia stata ancora definita, almeno per quanto ne sa. L'attore, quindi, non ha annunciato l'inizio delle registrazioni né confermato una data per l'avvio della produzione, visto che le sue parole indicano piuttosto che esiste un interesse concreto a proseguire la saga, ma che il progetto avrebbe ancora bisogno di tempo prima di entrare in una fase più avanzata.

Del resto, sarebbe difficile immaginare Nintendo e Illumination intenzionate ad abbandonare un franchise che ha ottenuto risultati commerciali così importanti. Il primo Super Mario Bros. – Il film, uscito nel 2023, ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari nel mondo, trasformandosi in uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno. Il sequel, Super Mario Galaxy – Il film, arrivato nelle sale nell'aprile 2026, ha confermato la forza del marchio, superando a sua volta il miliardo di dollari al botteghino internazionale.

Super Mario Galaxy - Il Film, fonte: Nintendo

Numeri che rendono un terzo capitolo una prospettiva particolarmente concreta, anche se Universal, Nintendo e Illumination non hanno ancora annunciato ufficialmente la realizzazione di. Ma quale storia potrebbe raccontare il prossimo film? È proprio questo l'interrogativo più interessante, soprattutto considerando gli eventi mostrati nel. Attenzione: da questo punto seguono anticipazioni sulle scene dopo

Il secondo lungometraggio ha infatti introdotto diversi personaggi destinati potenzialmente ad avere un ruolo importante nel futuro della saga. Tra questi spicca la Principessa Daisy, che compare in una delle scene successive ai titoli di coda e la sua apparizione rappresenta un indizio particolarmente significativo, soprattutto perché Nintendo e Illumination avevano già utilizzato una strategia simile con Yoshi. Il celebre dinosauro verde era stato anticipato alla fine del primo film, prima di diventare uno dei protagonisti del sequel. Seguendo questa logica, Daisy potrebbe avere un ruolo centrale nella prossima avventura cinematografica di Mario e Luigi.

Nei videogiochi Nintendo, Daisy è spesso associata proprio a Luigi, con il quale condivide un legame che nel corso degli anni è stato suggerito in numerose occasioni. Il suo debutto sul grande schermo potrebbe quindi offrire agli sceneggiatori l'opportunità di approfondire il personaggio interpretato da Charlie Day, sviluppando una storia che non ruoti esclusivamente attorno a Mario e alla Principessa Peach. Daisy, inoltre, è legata a uno dei capitoli storici della serie videoludica: la principessa ha debuttato nel 1989 in Super Mario Land per Game Boy, avventura ambientata a Sarasaland, un regno differente dal più conosciuto Regno dei Funghi.

Proprio questa ambientazione potrebbe diventare una delle possibili destinazioni del terzo film, permettendo alla saga di. Al momento, naturalmente, si tratta soltanto di ipotesi: nessuna informazione ufficiale conferma chesarà ambientato a Sarasaland o che Daisy sarà la protagonista della storia. Un altro personaggio che potrebbe tornare è, protagonista della serie videoludica Star Fox. Il suo coinvolgimento in, dove è doppiato da Glen Powell, ha rappresentato una delle sorprese più importanti per gli appassionati Nintendo.

La scena che lo riguarda dopo i titoli di coda lascia aperte diverse possibilità, anche se non è ancora chiaro se il personaggio tornerà in un eventuale terzo film oppure se la sua presenza possa anticipare altri progetti cinematografici. L'espansione dell'universo narrativo Nintendo è quindi una delle prospettive più interessanti, ma per il momento non ci sono annunci ufficiali che permettano di stabilire quali personaggi saranno coinvolti nelle prossime produzioni. Per quanto riguarda il cast, oltre a Chris Pratt, un eventuale nuovo capitolo potrebbe riportare sul grande schermo Charlie Day nei panni di Luigi, Anya Taylor-Joy in quelli di Peach, Jack Black come Bowser e Keegan-Michael Key come Toad.

Super Mario Galaxy - Il Film, fonte: Nintendo

Anche i personaggi introdotti nel secondo film potrebbero tornare, tra cui Rosalina, doppiata da Brie Larson, Bowser Jr., interpretato da Benny Safdie, e Yoshi, al quale presta la voce Donald Glover. Si tratta però di possibilità e non di conferme, dal momento che il cast del terzo capitolo non è stato ancora annunciato. Resta poi da capire quando il pubblico potrà effettivamente vedere il nuovo film, visto che nei mesi scorsi alcune dichiarazioni degli attori hanno alimentato le indiscrezioni su una possibile uscita nel 2029, una finestra temporale che rispetterebbe la distanza di tre anni intercorsa tra i primi due lungometraggi.

Anche questa ipotesi, tuttavia, non è stata confermata ufficialmente da Nintendo ed Universal. Il precedente potrebbe comunque offrire un'indicazione sui tempi dell'annuncio:, mentre il sequel è stato confermato pubblicamente nel, quasi un anno dopo. Seguendo una tempistica simile, un eventuale annuncio di7, magari in occasione del. Anche in questo caso, però, si tratta di una semplice possibilità. Le dichiarazioni di Chris Pratt suggeriscono dunque che il futuro cinematografico di Mario sia ancora tutto da scrivere.

L'attore è pronto a tornare, il successo commerciale non manca e il finale di Super Mario Galaxy – Il film ha già introdotto personaggi capaci di aprire nuove strade narrative. Quello che manca, almeno per il momento, è una conferma ufficiale del progetto e soprattutto una storia definitiva. Per scoprire se la prossima avventura porterà Mario e Luigi a Sarasaland, approfondirà il ruolo di Daisy oppure esplorerà nuovi mondi Nintendo, i fan dovranno attendere ancora. Una cosa, però, appare evidente: dopo due film capaci di conquistare il pubblico internazionale, le aspettative per il possibile terzo capitolo sono già altissime.