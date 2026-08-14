Supergirl, scoppia il caso sui concept di Lobo realizzati con l'IA: Warner Bros. fa sparire il video

Pubblicazione: 14 agosto alle 08:45

Il flop al botteghino potrebbe non essere l'unico problema per Supergirl. Nelle ultime ore, Warner Bros. e DC Studios hanno rimosso da YouTube un video dedicato al dietro le quinte del film, dopo che alcune immagini legate alla realizzazione di Lobo hanno iniziato a circolare sui social. A far discutere è soprattutto un dettaglio: alcuni dei concept mostrati nel filmato sembrerebbero essere stati realizzati con l'intelligenza artificiale.

Il video incriminato, intitolato "", mostrava il team del registautilizzareI per rappresentare, il cacciatore di taglie alieno dell'universo DC. Una scelta che ha immediatamente, dove gli utenti hanno definito la mossa "pigra" e "non necessaria", considerando la disponibilità di artisti concettuali in carne e ossa

La questione è particolarmente spinosa perché si scontra frontalmente con le posizioni pubbliche dei vertici DC. James Gunn, co-CEO di DC Studios, ha ripetutamente rigettato l'idea di incorporare l'intelligenza artificiale nei film. Nel maggio 2023 aveva confermato di non aver utilizzato AI in Guardiani della Galassia Vol. 3, ammettendo candidamente di non conoscere molto la tecnologia. Nel settembre 2025 era arrivato persino a deridere immagini generate artificialmente su Threads, inclusi finti design di Batman con evidenti errori.

Maybe one day it’ll be fun to be a DC fan. https://t.co/zFoqCO1RB1 — Dan Marcus (@Danimalish) August 13, 2026

Ancora più netta la posizione di Jim Lee, responsabile di DC Comics, che nell'ottobre 2025 al New York Comic-Con aveva dichiarato senza mezzi termini: "DC Comics non supporterà storytelling o artwork generati dall'AI. Non ora. Non mai". Una presa di posizione chiara, categorica, che sembrava tracciare una linea invalicabile per tutto l'universo DC. Ma come abbiamo roprtato poco sopra nell'articolo, un video ufficiale promozionale di un film DCU di primo piano mostra esattamente ciò che i vertici hanno pubblicamente condannato, scatenando le critiche dei fan. DC Studios ha risposto rimuovendo rapidamente il contenuto da YouTube, senza rivelare il motivo della cancellazione.

Vale la pena notare cherimane ancora disponibile nella, acquistabile sulle principali piattaforme di streaming. Non è chiaroo se la cancellazione da YouTube rappresenti semplicemente un tentativo di. Né DC Studios, né Warner Bros., né il regista Craig Gillespie hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per chiarireo le ragioni della rimozione del video. Il silenzio alimenta le speculazioni e lascia aperti interrogativi scomodi sulla coerenza tra dichiarazioni pubbliche e pratiche produttive effettive.

Il momento, in ogni caso, non potrebbe essere dei migliori per Supergirl. Il film ha già deluso al botteghino mondiale, facendo registrare uno degli incassi più bassi del nuovo DCU, e nelle ultime settimane si è iniziato inevitabilmente a discutere anche del futuro del personaggio. Milly Alcock tornerà comunque nei panni di Kara in Man of Tomorrow, ma al momento non ci sono certezze su un nuovo film solista dedicato a Supergirl. La polemica sull'intelligenza artificiale aggiunge quindi un'altra questione da gestire per DC Studios.

Warner Bros removed a 'Supergirl' behind the scenes video after concept art of Lobo went viral pic.twitter.com/f4ERn3yQYD — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 13, 2026

Soprattutto perché James Gunn si è espresso più volte in maniera critica sull'utilizzo dell'IA generativa nel processo creativo, rendendo ancora più curiosa la presenza di quelle immagini nel materiale dietro le quinte. Però al momento non sappiamo esattamente in quale fase della produzione siano state utilizzate né quale fosse la loro funzione. Il caso di Supergirl si inserisce inoltre in una discussione molto più ampia che da tempo coinvolge Hollywood. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa nel cinema continua a dividere l'industria, soprattutto per quanto riguarda il lavoro di concept artist, illustratori e altri professionisti creativi.

Proprio per questo, la comparsa di immagini apparentemente generate con l'IA all'interno di una produzione importante come quella DC avrebbe generato del malumore online. Resta poi il mistero sulla rimozione del video. Warner Bros. e DC Studios non hanno spiegato ufficialmente perché la featurette sia scomparsa da YouTube, quindi non è possibile stabilire con certezza che la decisione sia stata presa proprio in seguito alle polemiche. Il tempismo, però, ha inevitabilmente attirato l'attenzione: le immagini di Lobo hanno iniziato a circolare sui social, sono arrivate le prime critiche e poco dopo il filmato non era più disponibile. Gli screenshot, naturalmente, continuano a circolare online e la discussione non sembra destinata a fermarsi rapidamente.

Resta soprattutto da capire come siano stati realizzati quei concept di Lobo e quale ruolo abbia avuto effettivamente l'intelligenza artificiale nella loro creazione. Ed è probabilmente questo il punto sul quale un eventuale chiarimento da parte di DC Studios potrebbe fare definitivamente luce sulla vicenda. Nel frattempo, però, il DCU guarda già al suo prossimo grande appuntamento cinematografico. Dopo Supergirl, l'attenzione si sposta infatti sul nuovo film di Superman, Man of Tomorrow, che riporterà in scena David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio e vedrà tornare anche la Supergirl di Milly Alcock. Un progetto particolarmente importante per il futuro dell'universo costruito da James Gunn e Peter Safran.