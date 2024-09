Superman: anche Alan Tudyk nel cast del film di James Gunn in un ruolo segreto

Pubblicazione: 27 settembre alle 13:12

Anche Alan Tudyk farà parte del cast del Superman di James Gunn in un ruolo segreto no nancora svelato.

Nel nuovo universo di Gunn, Tudyk sta già interpretando la voce del Doctor Phosphorus, in Creature Commandos, che tecnicamente dà il via alla prima parte della Fase Uno del nuovo universo DC, "Gods and Monsters". Tra gli altri ruoli di Tudyk, anche la voce a Clayface nella serie animata di Max Harley Quinn.

Nel cast del film David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Edi Gathegi, Terence Rosemore, Anthony Carrigan, Isabela Merced, Nathan Fillion, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Beck Bennett e Frank Grillo.

Superman di James Gunn arriverà al cinema l’11 luglio 2025.