Superman e Krypto in una nuova foto dal film di James Gunn

Pubblicazione: 15 ottobre alle 18:07

Con una foto sui suoi canali social, James Gunn ha annunciato ufficialmente che nel suo Superman ci sarà anche Krypto!

"Krypto è ispirato al nostro cane Ozu, che abbiamo adottato poco dopo che ho iniziato a scrivere Superman" ha raccontato il regista. "Ozu, che proveniva da una situazione di accaparramento in un cortile con altri 60 cani e che non aveva mai conosciuto esseri umani, era problematico, per usare un eufemismo. È arrivato immediatamente e ha distrutto la nostra casa, le nostre scarpe, i nostri mobili... ha persino mangiato il mio laptop. Ci è voluto molto tempo prima che ci permettesse anche solo di toccarlo. Ricordo di aver pensato: "Accidenti, quanto sarebbe difficile la vita se Ozu avesse dei superpoteri?" - e così Krypto è entrato nel copione e ha dato una nuova forma alla storia mentre Ozu stava cambiando la mia vita. Quale momento migliore per mostrare al mondo il bel-cagnolone-non-così-bravo chiamato Krypton se non durante il mese di #AdoptAShelterDog? A proposito, Ozu oggi è, generalmente, un cane molto bravo".