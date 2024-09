The Bear è davvero una comedy? L'opinione di Casey Bloys, CEO di HBO

Pubblicazione: 17 settembre alle 18:00

The Bear, fin dal suo debutto, ha dominato i premi televisivi con numerose vittorie e anche agli Emmy 2024 ha conquistato degli importanti riconoscimenti nelle categorie dedicate alle comedy. In tanti si chiedono tuttavia se la classificazione sia corretta, considerando il contenuto in più momenti drammatico proposto negli episodi, disponibili in Italia su Disney+.

Scopri tutti i vincitori della 76esima edizione dei premi televisivi: / Emmy 2024: tutti i vincitori, il trionfo di Shōgun e The Bear

Casey Bloys, responsabile e CEO di HBO e Max Content, ha condiviso la sua opinione in un'intervista rilasciata a Deadline in cui ha ammesso:

Sono stato in una situazione simile. Ho avuto degli show in cui le persone chiedevano: 'è una comedy? Si tratta di una serie drammatica?'. Non me ne preoccupo troppo.

Penso che probabilmente la categoria più naturale sia serie da trenta minuti vs. da un'ora, quindi non presto particolare attenzione. Detto questo, sono stato elettrizzato che Hacks abbia ottenuto i riconoscimenti per la sceneggiatura, per l'interpretazione di Jean Smart e per il miglior show, non poteva andare meglio.

Il produttore ha quindi aggiunto:

Nel monologo di apertura della 76esima edizione degli Emmy Awards i conduttori Dan ed Eugene Levy avevano ironizzato proprio sulla presenza di The Bear tra le comedy sostenendo che non avrebbero fatto battute in proposito, rispettando l'essenza dello show con star Jeremy Allen White.