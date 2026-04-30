The Big Bang Theory torna con uno spin-off fantascientifico che nessuno si aspettava (le premesse sono incredibili)

Pubblicazione: 30 aprile alle 07:40

L'universo di The Big Bang Theory sta per tornare su HBO Max con uno spin-off che nessuno, proprio nessuno, avrebbe potuto prevedere. Dopo il successo planetario di Young Sheldon, che ha trasformato il franchise in una macchina da guerra delle sitcom familiari, e la conferma solida di Georgie & Mandy's First Marriage che ha continuato a solcare i binari della commedia tradizionale, Chuck Lorre e soci hanno deciso di sterzare violentemente. E quando diciamo violentemente, intendiamo esattamente questo: stiamo parlando di multiverso, armageddon cosmico e un personaggio secondario catapultato al centro di un disastro di proporzioni esistenziali.

, come confermato durante un panel al CCXP Mexico City il 26 aprile scorso, dove sono state rivelate le. Il protagonista assoluto sarà Stuart Bloom,, il proprietario del negozio di fumetti che per dodici stagioni diè stato il re incontrastato delle battute autoironiche e delle storie sentimentali tragiche. Ora però gli hanno affidato un compito leggermente più impegnativo: rimettere insieme la realtà dopo averla accidentalmente distrutta.

La trama ufficiale è tanto semplice quanto devastante, con Stuart che rompe per sbaglio un dispositivo costruito da Sheldon e Leonard, scatenando un "Armageddon multiversale" che minaccia di cancellare l'esistenza stessa. Tocca a lui, naturalmente, aggiustare il casino. Per un personaggio che nella serie madre faticava a gestire l'inventario del suo negozio e le interazioni con i clienti, questa è una promozione cosmica di proporzioni quasi offensive. Ma è proprio questo paradosso che rende il concept così intrigante.

First look at the ‘Big Bang Theory’ spin-off series ‘STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE’.



The series follows Stuart who must restore reality after he breaks Sheldon & Leonard’s new device and causes a Multiversal Armageddon.



Releasing in July on HBO Max. pic.twitter.com/C2ofm7XZyN — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 26, 2026

Il cast dello spin-off riunisce volti noti ai fan della serie originale e nuovi innesti. Lauren Lapkus, già vista in Orange Is the New Black e Jurassic World, interpreta Denise, personaggio già apparso nella serie madre come fidanzata proprio di Stuart. Brian Posehn torna nei panni di Bert, il geologo socialmente goffo che ha fatto diverse comparsate memorabili, mentre John Ross Bowie riprende il ruolo di Barry Kripke, il fisico rivale con il celebre difetto di pronuncia che lo ha reso iconico tra i personaggi ricorrenti dello show.

Dietro le quinte, la squadra creativa rappresenta un incrocio affascinante tra il DNA classico di The Big Bang Theory e una sensibilità più spiccatamente sci-fi. Chuck Lorre e Bill Prady, i creatori originali della serie madre, tornano come co-creatori, sceneggiatori ed executive producer. Ma il terzo nome nella stanza è quello che fa la differenza:, sceneggiatore con un curriculum che include. Penn porta con sé un'esperienza consolidata nella gestione di narrazioni complesse legate al multiverso, agli universi condivisi e alle dinamiche action su larga scala e la combinazione tra l'approccio comedy-driven di Lorre e Prady e la competenza fantascientifica di Penn potrebbe essere la chiave per far funzionare un progetto tanto ambizioso quanto rischioso.

Perché, diciamocelo chiaramente, questo spin-off è un azzardo, poiché The Big Bang Theory ha costruito il suo impero su fondamenta solide: appartamenti riconoscibili, dinamiche relazionali familiari, battute nerdy ma accessibili. Young Sheldon ha replicato la formula trasportandola nel Texas degli anni Ottanta, mantenendo intatta la struttura emotiva della sitcom tradizionale. Stuart Fails to Save the Universe, invece, sembra voler esplodere completamente il format. Multiverso, disastri cosmici, fantascienza pura: siamo lontani anni luce dalle cene da Cheesecake Factory e dalle serate a giocare a Dungeons & Dragons.

The Big Bang Theory, fonte: Warner Bros.

Le prime foto rivelate al CCXP mostrano un'estetica visivamente più ricca rispetto alla serie originale, con scenografie che sembrano spaziare tra dimensioni alternative e ambientazioni decisamente meno domestiche rispetto al salotto di Leonard e Sheldon. Il tono sembra oscillare tra la commedia character-driven che ha reso celebre il franchise e una componente avventurosa che apre a possibilità narrative inedite.

Resta da vedere se il pubblico affezionato seguirà Stuart in questo viaggio così diverso, o se lo spin-off riuscirà ad attrarre una nuova audience in cerca di qualcosa di più sperimentale. Una cosa però è certa: luglio 2026 segnerà un momento decisivo per l'universo di The Big Bang Theory. O sarà un fallimento memorabile, oppure dimostrerà che anche una sitcom tradizionale può evolversi in direzioni completamente inaspettate senza perdere la propria anima. E se proprio dobbiamo affidare il destino del multiverso a qualcuno, tanto vale che sia il proprietario di un negozio di fumetti con una storia infinita di piccoli disastri personali alle spalle. Almeno stavolta, il disastro sarà su scala universale.