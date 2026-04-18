The Boys 5: in una scena, Soldier Boy fa un cenno che anticipa ciò che vedremo in Vought Rising

Pubblicazione: 18 aprile alle 12:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.

A volte sono i dettagli più piccoli a nascondere le rivelazioni più esplosive., intitolato "Every One of You Sons of Bitches",, ma che in realtà getta le fondamenta per uno degli spinoff più attesi dell'intero franchise: Vought Rising. Una scena apparentemente innocua, una conversazione tra Patriota, Sister Sage e Soldier Boy, nascondedella serie.Durante il dialogo,. Soldier Boy, però, non riconosce il nome. Quando Sage chiarisce dicendo "Penso che tu la conosca come Liberty", l'espressione del personaggio interpretato da Jensen Ackles cambia in modo sottile ma inequivocabile:che Prime Video ha sapientemente piantato per il futuro.Quel momento fugace non è casuale., la serie prequel ambientata negli anni Cinquanta che esplorerà le origini della Vought International attraverso una storia di omicidi e misteri. Il progetto ha già concluso le riprese e, prima ancora di un eventuale ritorno di Gen V, la cui terza stagione rimane al momento un punto interrogativo.

Vought Rising riporterà in scena Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, il primo super eroe sponsorizzato dalla Vought, l'uomo che incarnava l'ideale del patriota americano negli anni del dopoguerra. Al suo fianco, Aya Cash riprenderà il ruolo di Stormfront, ma questa volta con il suo alias originale: Liberty. E proprio qui nasce la domanda che la scena della stagione 5 ha lasciato in sospeso: che tipo di relazione legava questi due titani dell'universo The Boys?



La risposta non è semplice, e proprio per questo è così affascinante. Soldier Boy e Stormfront sono stati, senza ombra di dubbio, due dei più grandi antagonisti della serie principale, secondo solo a Patriota. Eppure, incredibilmente, non li abbiamo mai visti interagire sullo schermo. Questo vuoto narrativo verrà finalmente colmato dallo spinoff, che promette di scavare nella loro storia condivisa con la profondità che merita.



Entrambi sono tra i super più antichi del franchise. Soldier Boy era il manifesto vivente della Vought, l'incarnazione dell'eroe americano perfetto, disposto a tutto per servire la patria, anche a commettere atrocità indicibili. Stormfront, conosciuta come Liberty negli anni Cinquanta, era la moglie di Frederick Vought, il fondatore della compagnia, e una fervente nazista legata a ideologie fasciste che non ha mai abbandonato. Sulla carta, i due avrebbero dovuto essere nemici naturali: il soldato patriota contro la suprematista bianca.

Invece, dai frammenti di informazioni disseminati nelle stagioni precedenti, sappiamo che furono alleati. Insieme crearono l'Herogasm, l'evento annuale segreto in cui i super si abbandonavano a ogni eccesso immaginabile. Questo suggerisce non solo collaborazione, ma una certa intimità. La loro relazione fu quasi certamente di natura sessuale, anche se rimane da capire quanto Soldier Boy sapesse delle reali convinzioni ideologiche di Liberty e dei suoi legami con la Germania nazista.



Quello sguardo nell'episodio 3 della quinta stagione, però, racconta una storia più complicata. Non è lo sguardo di chi ricorda con affetto. È l'espressione di qualcuno che porta il peso di un passato scomodo, forse doloroso. Qualcosa è andato storto tra loro, qualcosa che ha trasformato un'alleanza in qualcos'altro. Vought Rising dovrà raccontare non solo come si sono conosciuti, ma anche come e perché la loro relazione è cambiata, lasciando quella traccia di disagio visibile decenni dopo.



La menzione del V-Uno è un altro tassello fondamentale. Questo siero speciale, di cui si è parlato poco nella serie principale, è la ragione per cui né Soldier Boy né Stormfront sono invecchiati nel corso dei decenni. È anche ciò che ha permesso a Soldier Boy di evitare una morte prematura durante gli eventi della stagione 5. Vought Rising avrà l'opportunità di esplorare le origini di questo composto e il suo ruolo nella creazione dei super più longevi della storia.

The Boys - Prime Video

Ma qui si apre una questione delicata che lo spinoff dovrà maneggiare con estrema attenzione: come rappresentare Stormfront senza tradire la natura del personaggio. Soldier Boy, per quanto mostruoso, è un prodotto del sistema Vought, un uomo plasmato e distrutto dalla macchina del profitto e della propaganda. È possibile, quindi, dargli sfumature, mostrare cosa lo ha reso quello che è, suscitare persino una forma perversa di compassione senza giustificare le sue azioni.



Stormfront non può e non deve ricevere lo stesso trattamento. Negli anni Cinquanta era già una nazista convinta, una suprematista bianca senza qualità redimibili. Dare al suo personaggio motivazioni "nobili", sentimenti genuini o buone intenzioni tradite dal destino sarebbe un errore imperdonabile. Come The Boys non dovrebbe mai redimere personaggi come Abisso o Patriota, Vought Rising non può permettersi di rendere Stormfront un personaggio simpatico o con cui si riesca facilmente a empatizzare.