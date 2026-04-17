The Boys 5: nel terzo episodio, c'è un omaggio (geniale) a Supernatural che potrebbe esserti sfuggito

Pubblicazione: 17 aprile alle 12:00

La quinta e ultima stagione di The Boys continua a seminare riferimenti a Supernatural, e l'episodio 3 regala ai fan più attenti un omaggio che non poteva mancare: Jensen Ackles, alias Soldier Boy, impugna una Colt. Non una pistola qualsiasi, ma proprio una Colt 1911, marchio che rappresenta una delle icone più potenti dell'universo creato da Eric Kripke per i fratelli Winchester.



Il momento arriva durante un incontro tra Soldier Boy e Firecracker, quando i due personaggi patriottici si trovano a discutere di armi da fuoco. Quando Firecracker mostra la sua Glock, Soldier Boy storce il naso davanti a quell'arma di produzione straniera e sfoggia con orgoglio la sua "Colt 1911 completamente americana". Una scelta che, per chi conosce Supernatural, non può essere casuale.



La Colt è stata per quindici stagioni l'arma simbolo di Supernatural. Non una pistola comune, ma un revolver personalizzato creato da Samuel Colt stesso, capace di sparare proiettili magicamente potenziati in grado di uccidere praticamente qualsiasi creatura soprannaturale. Dean e Sam Winchester l'hanno usata contro alcuni dei villain più temibili della serie, dal Demone dagli Occhi Gialli al Vampiro Alfa. La sua potenza e il suo design l'hanno resa immediatamente riconoscibile, trasformandola in un elemento distintivo dello show.

Il legame di Jensen Ackles con la Colt va oltre il semplice utilizzo sullo schermo. In uno degli episodi più memorabili di Supernatural, il suo Dean Winchester viaggia indietro nel tempo fino al 1860, dove incontra Samuel Colt in persona e usa l'arma appena forgiata per uccidere una fenice e raccoglierne le preziose ceneri. Vedere ora Ackles impugnare nuovamente una Colt, anche se un modello diverso, è un gesto che Eric Kripke e gli sceneggiatori di The Boys hanno sicuramente orchestrato con consapevolezza.



Il DNA condiviso tra The Boys e Supernatural è evidente sin dall'inizio. Eric Kripke ha costruito la sua reputazione come showrunner proprio con Supernatural, e The Boys rappresenta il suo progetto televisivo più importante da allora. Le due serie, pur non avendo nulla in comune a livello narrativo, sono legate da un filo rosso fatto di attori, personaggi e riferimenti incrociati.



Ma è con la quinta stagione che il fan service raggiunge il suo apice. Oltre al ritorno di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, questa stagione finale porta con sé anche Jared Padalecki, che ha interpretato Sam Winchester, e Misha Collins, l'angelo Castiel. Tutti e tre gli attori condivideranno una scena insieme, un momento che promette di essere carico di rimandi e citazioni per chi ha seguito le avventure dei Winchester.

The Boys - Prime Video

Essere nella stagione conclusiva offre a The Boys la libertà di osare di più con i guest star e i collegamenti a Supernatural, senza doversi preoccupare delle conseguenze per episodi futuri. Gli easter egg possono moltiplicarsi, i riferimenti farsi più espliciti, le citazioni più ardite. E considerando che mancano ancora diversi episodi alla fine, è lecito aspettarsi che la Colt di Soldier Boy non sarà l'ultimo omaggio nascosto tra le pieghe della narrazione.