The Day of the Jackal: Eddie Redmayne spiega come si è trasformato nel protagonista

Pubblicazione: 20 ottobre alle 13:00

Eddie Redmayne interpreta uno spietato assassino nell'adattamento televisivo in 10 episodi del romanzo omonimo di Frederick Forsyth del 1971: The Day of the Jackal.

Lo Sciacallo interpretato da Redmayne è un uomo dai mille volti, un esperto di travestimenti, che uccide su commissione. L'attore spiega come è riuscito a calarsi nel personaggio e nei vari volti che veste. In merito alla trasformazione che gli spettatori vedranno nella prima puntata, dice Redmayne:

Ho passato mesi cercando di essere davvero preciso con la lingua tedesca, ma ovviamente, una volta che sei vestito con questa protesi che trasforma completamente la tua età a cui si aggiunge anche l'abitudine al fumo del personaggio, è lì che devi modulare la voce. Quindi dovevo parlare in tedesco cercando allo stesso tempo di abbassare un paio di ottave per farlo sembrare come se avesse fumato 20 sigarette al giorno per 40 anni.

Girare con le protesi in estate in Ungheria... praticamente non c'è modo per il sudore di evaporare perché è incollato sul tuo viso. Quindi dovevano venire da me a pungermi la protesi con degli spilli, e tutto questo sudore disgustoso cominciava a fuoriuscire. Era piuttosto disgustoso, non mentirò.

Continua Redmayne spiegando come è stato indossare protesi per così tanto tempo:

Fonte / EW

Nel cast della serie troviamo anche Lashana Lynch, Úrsula Corbero, Charles Dance e Richard Dormer. The Day of the Jackal arriverà in esclusiva sugli schermi italiani di Sky e NOW dall'