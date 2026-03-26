The Immortal Man: Steven Knight rivela il destino di Alfie Solomons (e un dettaglio rilevante sulla sua storia)

Pubblicazione: 26 marzo alle 12:10

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler su The Immortal Man. Se non hai ancora visto il film, non proseguire nella lettura.

Peaky Blinders - NETFLIX

Quandoha debuttato sulla BBC Two nel 2013, poche settimane prima del finale di Breaking Bad,. Eppure, grazie a Netflix e al passaparola dei fan, la saga della famiglia Shelby è diventata un fenomeno culturale, un cult che ha trasformato Cillian Murphy in un'icona e ha regalato al pubblico alcuni dei personaggi più memorabili della serialità contemporanea., ma non senza svelare segreti che potrebbero cambiare il modo in cui hai guardato l'intera serie.Il film, scritto da Knight e diretto da Tom Harper, riprende la storia sei anni dopo il finale della sesta stagione, ambientandosi nel 1940 in piena Seconda Guerra Mondiale.. Una scelta che rispecchia perfettamente il tormento interiore di un uomo che non ha mai trovato pace dal suo ritorno dalle trincee della Prima Guerra Mondiale, dove servì come scavatore di tunnel., interpretato da un intenso Barry Keoghan,. Il ragazzo viene reclutato dalla Germania nazista per un piano devastante: far crollare l'economia britannica attraverso la distribuzione di valuta contraffatta, cambiando potenzialmente le sorti dell'intero conflitto mondiale. Saranno Ada, la sorella di Tommy interpretata da Sophie Rundle, eautoimposto per salvare suo figlio e, per estensione, il popolo gitano da cui proviene la famiglia Shelby.

Tommy risponde alla chiamata, applicando il suo genio metodico per smantellare il piano nazista. Ma il prezzo è altissimo: due proiettili nello stomaco sparati da un agente nazista, John Beckett di Tim Roth, lo lasciano morente. In un momento straziante, Tommy chiede a Duke di porre fine alle sue sofferenze una volta per tutte. Per Knight e Murphy, che hanno sempre immaginato il film come l'ultimo capitolo di Tommy Shelby, era fondamentale che i fan potessero vivere questa morte in modo condiviso, emotivo, collettivo.



"Il finale in cui diciamo addio a Tommy, avendolo visto in un paio di teatri ora, durante le anteprime e le proiezioni, colpisce davvero le persone nel profondo. Puoi sentirle singhiozzare, ed è esattamente quello che dovrebbe accadere", ha dichiarato Knight a The Hollywood Reporter. "Quell'esperienza comunitaria dovrebbe essere il nostro modo di dire addio, così che i fan possano condividere quell'emozione di persona e salutare il personaggio a cui hanno ovviamente risposto in modo così forte".



Coerente con la strategia di Netflix per i suoi film di punta, The Immortal Man ha ricevuto un'uscita limitata di due settimane in sale boutique e indipendenti prima del debutto sulla piattaforma il 20 marzo, offrendo proprio quella dimensione teatrale che Knight riteneva essenziale per un addio degno.

Peaky Blinders - NETFLIX

Ma è su un altro personaggio che Knight ha svelato uno dei retroscena più scioccanti del film: Alfie Solomons, il gangster di Camden Town interpretato da Tom Hardy. Il rapporto tra Tommy e Alfie è stato uno degli elementi più celebrati della serie, una danza tra alleanza e tradimento condita da dialoghi fulminanti che ancora oggi dominano i social media. Murphy e Hardy avevano già condiviso lo schermo in tre film di Christopher Nolan, ma è stato Knight a regalare loro le scene che hanno definito una delle relazioni più complesse della televisione recente.



La storia tra i due è peculiare: Tommy uccide Alfie alla fine della quarta stagione, almeno apparentemente. Fu Hardy stesso a convincere Knight a riportarlo in vita per le stagioni cinque e sei, rivelando che Alfie fosse sopravvissuto al colpo di pistola alla guancia e avesse finto di essere morto. Quello che molti fan potrebbero non aver notato, però, è un dettaglio fondamentale: nelle tre scene che condividono nelle ultime due stagioni, Tommy e Alfie sono sempre completamente soli. Nessun altro personaggio, nemmeno i dipendenti di Alfie, appare mai sullo schermo con loro.



Questo schema narrativo ha aperto la porta a un'idea che Knight ha seriamente considerato per The Immortal Man, una rivelazione che avrebbe stravolto la percezione dell'intera serie. "Ho avuto un'idea di cui non ho mai davvero parlato. Da quando è stato colpito sulla spiaggia di Margate, hai visto Tommy e Alfie sempre e solo insieme, da soli", ha rivelato Knight. "Ho pensato: forse appare e ci rendiamo conto che è stato morto per tutto quel tempo. Quasi l'ho fatto, ma poi non l'ho fatto. Era comunque un pensiero".

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L'idea si allinea perfettamente con la propensione di Tommy a interagire con i fantasmi del suo passato, come l'apparizione di sua moglie Grace Shelby, interpretata da Annabelle Wallis, che si manifesta diverse volte nella quinta stagione. Alfie come fantasma, manifestazione della mente tormentata di Tommy, avrebbe aggiunto un ulteriore strato di complessità psicologica a un personaggio già profondamente segnato dai traumi.



"Quello che dirò è che la storia determina il cast, e la storia era già stabilita. Sapevo che Tommy doveva aver fatto qualcosa che non poteva perdonare a se stesso", spiega Knight. "Per questo la trama è andata in quella particolare direzione. Per quanto riguarda Paul, dirò solo che è un attore fantastico".



La struttura narrativa di The Immortal Man richiama inevitabilmente El Camino: A Breaking Bad Movie di Vince Gilligan, il film-epilogo che ha chiuso la storia di Jesse Pinkman. Come Breaking Bad aveva trovato in Netflix un alleato fondamentale per raggiungere il pubblico globale a metà della sua corsa su AMC, così Peaky Blinders ha beneficiato della visibilità internazionale offerta dalla piattaforma dopo il debutto britannico. Entrambe le serie hanno saputo creare universi criminali ricchi di personaggi memorabili, bilanciando dramma intenso e dark comedy, rendendo simpatici personaggi che sulla carta dovrebbero essere ripugnanti.

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La morte di Tommy Shelby segna la fine di un'era per i fan che hanno seguito la famiglia criminale attraverso sei stagioni e un film. Ma come spesso accade nelle migliori saghe, la fine di un personaggio non significa necessariamente la fine della storia. Il mondo che Knight ha costruito attorno a Birmingham, con le sue complesse dinamiche di potere, le sue radici gitane e la sua capacità di riflettere i cambiamenti storici attraverso le vicende di una famiglia criminale, ha ancora molto da raccontare.