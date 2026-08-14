The Last of Us poteva avere un Joel completamente diverso: Matthew McConaughey svela perché disse di no

Pubblicazione: 14 agosto alle 08:15

Matthew McConaughey avrebbe potuto essere Joel Miller in The Last of Us. La rivelazione arriva direttamente dall'attore premio Oscar, che durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused ha confermato di aver ricevuto la proposta da HBO per interpretare il protagonista della serie tratta dal celebre videogioco Naughty Dog. Ma ha detto no.

La ragione del rifiuto è tanto semplice quanto sorprendente: in quel periodo della sua vita,. "Non ero davvero attivo come attore in quel momento",. "Ero concentrato sulla scrittura e sul cercare ruoli di leadership nella vita. Era davvero buono, ero entusiasta. Ma non era per me in quel periodo".

Un'ammissione che fa riflettere, specialmente considerando il successo planetario che la serie HBO ha ottenuto con Pedro Pascal nel ruolo che sarebbe potuto essere suo. McConaughey ha persino sottolineato la qualità del progetto, riconoscendo il valore della proposta ricevuta. Eppure, la scelta di allontanarsi temporaneamente dalla recitazione prevalse su tutto. L'attore ha anche contestualizzato quel momento della sua carriera facendo riferimento a True Detective, la serie antologica HBO che nel 2014 aveva rappresentato un punto di svolta per il panorama televisivo.

"Se non sbaglio, non sono un grande consumatore di TV, con True Detective abbiamo fatto centro in un momento in cui le serie non erano qualcosa che attori come me o Woody Harrelson avrebbero fatto. Quella ebbe successo in modo davvero regale. The Last of Us era davvero buona ma non era per me in quel momento". - Matthew McConaughey

Matthew McConaughey seriously considered playing Joel in HBO's "The Last of Us" but turned down the series because "it wasn't for me at the time."



"I wasn't really acting at that point. That was when I was doing more writing and looking at leadership roles in life. It was really… pic.twitter.com/5plJ6HYcjC — Variety (@Variety) August 13, 2026

Craig Mazin, creatore della serie The Last of Us, aveva già accennato in passato a contatti con McConaughey, anche se aveva minimizzato la cosa definendola non proprio "seria". "Era più una cosa tipo: 'Ehi, ecco qualcosa di cui possiamo parlare'", aveva detto Mazin. "Sono sicuro che esista un universo alternativo dove c'è un altro attore. Matthew McConaughey è un attore straordinario, sono sicuro che sarebbe stato fantastico, ma sarebbe stato diverso e a me piace quello che abbiamo fatto".

E quello che hanno fatto è stata una delle serie più acclamate degli ultimi anni.con una profondità emotiva che gli è valsa una nomination agli. Al suo fianco,ha completato un duo che ha conquistato critica e pubblico, trasformando un videogioco già iconico in una narrazione televisiva.ha anche rivelato un altro aspetto della sua riflessione: l'impegno a lungo termine che una serie TV di successo comporta. "Con una serie, devi considerare che se vuoi che abbia successo, è qualcosa che farai per anni e anni e anni", ha spiegato. "Vuoi che sia davvero il caso in caso di successo?"

Una domanda legittima per un attore che aveva già sperimentato il fenomeno True Detective e che oggi, dopo anni di assenza dal grande schermo, torna con The Rivals of Amziah King, il suo primo ruolo live-action dal 2019 quando apparve in The Gentlemen di Guy Ritchie. Curiosamente, quest'anno ha avuto una reunion televisiva proprio con Woody Harrelson, non per True Detective ma per la serie Apple TV Brothers, dove i due interpretano versioni fittizie di se stessi che scoprono di poter essere imparentati.

Joel ed Ellie in The Last of Us, fonte: HBO

La storia di questo casting mancato aggiunge un'altra nota al già ricco racconto dietro le quinte di The Last of Us, una produzione che ha dimostrato come il videogioco possa tradursi in televisione di altissimo livello. E se da un lato possiamo solo immaginare come sarebbe stato Matthew McConaughey nei panni di Joel Miller, dall'altro il ruolo è ormai indissolubilmente legato a Pedro Pascal e alla sua interpretazione nella serie HBO.

Intanto, mentre continuano a emergere curiosità e retroscena sul passato di The Last of Us, l'attenzione è già rivolta alla terza stagione. Le riprese sono infatti entrate nel vivo, con Bella Ramsey ancora assente sul set, un dettaglio che inevitabilmente alimenta la curiosità su quanto spazio avrà Ellie nei nuovi episodi e su come HBO affronterà il prossimo capitolo della storia.