The Legend of Vox Machina rinnovato per una quarta stagione

Pubblicazione: 24 ottobre alle 10:11

A poche ore dal debutto dei tre episodi finali della terza stagione, Prime Video ha annunciato il rinnovo di The Legend of Vox Machina per una quarta stagione.

Nella terza stagione, la scia di distruzione del Conclave dei Chroma si diffonde come un incendio, mentre il Re delle Ceneri dà la caccia a Vox Machina. I protagonisti dovranno quindi superare i propri demoni interiori (e non solo) per cercare di salvare i propri cari, Tal'Dorei e tutta Exandria.

La serie animata per adulti è prodotta da Critical Role/Metapigeon Studios e Titmouse. "Il fantastico team di Critical Role e Titmouse continua a offrire stagioni avvincenti di The Legend of Vox Machina, e siamo entusiasti di vedere cosa ci riserva il futuro", ha dichiarato Melissa Wolfe, responsabile dell'animazione di Amazon MGM Studios. "Il pubblico globale di Prime Video ha accolto questa serie fin dall'inizio, e i fan, insieme a noi, continuano ad essere appassionati delle vicende di questi personaggi".

Leggi anche / The Legend of Vox Machina: cinque GDR che vorremmo vedere trasposti come film o serie tv

Fonte / Deadline

"Siamo estremamente entusiasti – e grati – di poter continuare le epiche e folli avventure di Vex, Vax, Keyleth, Percy, Pike, Grog e del personaggio preferito da tutti – Scanlan", ha dichiarato il produttore esecutivo Sam Riegel. "Con ogni stagione, questo show migliora, e abbiamo già grandi piani per potenziare sia i nostri eroi che i nostri cattivi nella quarta stagione".