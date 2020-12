Come sappiamoè stato scelto per vestire i panni di, il macellatore di dei in, quarto capitolo cinematografico dedicato al Dio del tuono in arrivo nelle sale nel 2022.

La cosa è diventata definitivamente ufficiale qualche giorno fa durante l’Investor Day della Disney. E dopo l’ufficializzazione Jason Aaron (uno de creatori del sopracitato villain insieme a Esad Ribic) ha voluto commentare il casting di Bale su Twitter semplicemente scrivendo: “Tutti gli dei devono morire”.

Ecco il tweet:

All gods must die. https://t.co/Uxf6dkLryh — Jason Aaron (@jasonaaron) December 11, 2020

Le riprese del film inizieranno a gennaio in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast ache Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor) e Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei).

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

