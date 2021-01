A volte interpretare Babbo Natale può rivelarsi stressante, come testimonia Tim Allen . L’attore, sul set di, uscito nel 2002, ebbe uno scatto d’ira a causa di bambini un po’ troppo rumorosi .

Ecco il suo racconto durante una recente intervista:

Non vado pazzo per i bambini, ho dei figli, i miei mi piacciono, piò o meno. Ma non mi piacciono quelli di altre persone… [sul set] erano un po’ come gatti, non mi lasciavano mai in pace.

Ero vestito da Babbo Natale, eravamo sul set del polo Nord, c’erano bambini veri. In una scena ambientata in un sottomarino aspettavamo di arrivare al polo Nord […]. Questi due bambini stavano litigando in fondo. Era tardo pomeriggio, ero stato troppo a lungo con quel costume addosso. Ero arrabbiato, sudato… questi bambini urlavano: “È stato lui, mi ha dato un pizzico”. Dopo 15 ciak, dopo solo un’altra parola, ho urlato un “CAZ*O” con tutto il fiato in gola. Mi sono voltato e c’erano 12 bambini che mi guardavano come se gli avessi appena spezzato le gambe. Il loro Babbo Natale aveva detto una parolaccia.