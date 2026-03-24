Tim Roth pronto a tornare in casa Marvel? ll futuro di Abominio resta aperto

Pubblicazione: 24 marzo alle 18:40

Tim Roth torna al centro dell’attenzione dei fan Marvel con dichiarazioni che riaccendono le speranze su un possibile ritorno dell’Abominio nel MCU. A distanza di anni dalla sua ultima apparizione, l’attore ha affrontato direttamente la domanda che molti si pongono: rivedremo Emil Blonsky sullo schermo? Le sue parole non confermano nulla di ufficiale, ma lasciano aperto uno scenario ricco di possibilità. In un universo narrativo dove i personaggi possono scomparire e tornare anche dopo anni, ogni indizio diventa fondamentale per capire le prossime mosse dei Marvel Studios. E questa volta, il segnale arriva proprio da uno dei protagonisti.

Per comprendere la situazione,Roth ha interpretato per la prima volta Emil Blonsky nel film The Incredible Hulk del 2008, dove il suo personaggio si trasforma nell’Abominio dopo essere stato sottoposto a un siero simile a quello che ha creato Hulk. Dopo uno scontro finale con Hulk,Tuttavia, per anni è rimasto assente dal MCU, anche a causa delle particolarità produttive legate a quel film.

Il ritorno è avvenuto molto tempo dopo, prima con un cameo in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e poi con un ruolo più sviluppato nella serie She-Hulk: Attorney at Law. Qui, Blonsky viene mostrato sotto una nuova luce: meno villain classico e più figura complessa, coinvolta in un percorso legale e personale insieme a Jennifer Walters. La serie approfondisce anche i suoi rapporti con altri personaggi, tra cui Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner, e si conclude lasciando la sua storia volutamente aperta, con il trasferimento a Kamar-Taj.

Ed è proprio questa conclusione sospesa a rendere credibile un ritorno. Roth, intervistato recentemente, ha ammesso con sincerità di non sapere nulla sul futuro del suo personaggio, dichiarando semplicemente: “Non lo so”. Tuttavia, ha aggiunto un elemento importante: se i Marvel Studios dovessero contattarlo, accetterebbe con entusiasmo. Ha definito Abominio “un personaggio strano”, sottolineando quanto sia stimolante interpretarlo. Un altro aspetto interessante riguarda il tono con cui l’attore vive il suo rapporto con il MCU. Roth ha raccontato che inizialmente aveva accettato il ruolo anche per motivi personali, come “imbarazzare i propri figli”. Con il tempo, però, il franchise è diventato un fenomeno globale, trasformando quel ruolo in qualcosa di molto più significativo.

Guardando al futuro, le possibilità restano aperte ma non immediate. È improbabile un ritorno in una seconda stagione di She-Hulk, anche perché il progetto non sembra tra le priorità attuali.come Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, dove molti personaggi del passato potrebbero riapparire. Lo stesso Roth, quando interrogato su questa eventualità,: “Si, sarebbe divertente”.

Infine, è importante considerare come funziona la struttura narrativa del MCU. Spesso i personaggi vengono introdotti, messi in pausa e poi recuperati anni dopo, come dimostrano altri casi simili. Questo approccio permette agli studios di mantenere viva la continuità e sorprendere il pubblico con ritorni inaspettati. In conclusione, il ritorno di Tim Roth nei panni dell’Abominio non è confermato, ma nemmeno escluso. La sua disponibilità, unita a una storyline ancora aperta e alla natura imprevedibile del MCU, rende questa possibilità concreta.