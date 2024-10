Timothée Chalamet nelle prime foto dal set di Marty Supreme

Pubblicazione: 01 ottobre alle 14:45

Alcune foto di Timothée Chalamet nei panni del protagonista di Marty Supreme stanno cominciando a circolare su internet. Nelle immagini si vede l'attore sfoggiare un'acconciatura anni '50, occhiali rotondi con montatura in metallo e una camicia bianca oversize sotto un gilet blu.

Ecco alcune foto che stanno popolando il web:

Nel film, diretto da Josh Safide e prodotto da A24, accanto a Chalamet troviamo Gwyneth Paltrow che torna a recitare dopo essere apparsa per l'ultima volta sullo schermo in Avengers: Endgame (2019). Ancora non si conoscono i dettagli della trama.