Il 2020 del box-office italiano era iniziato nel migliore dei modi, e cioè con un nuovo film di, il Re Mida degli incassi, e lasciava ben sperare per il resto dell’anno: i trailer presentati prima di Tolo Tolo , infatti, sarebbero stati visti da milioni di italiani e questo avrebbe contribuito a promuovere un’annata ricca di nuove uscite italiane e straniere.

Le cose, come sappiamo tutti, non sono andate così e il 2020 verrà ricordato come l’anno nero dello spettacolo non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo. L’industria cinematografica, in particolare, ha subito un gravissimo colpo, come evidenziato oggi da Cinetel, che si occupa di raccogliere i dati d’incasso del 95% delle sale italiane. Secondo quanto riporta l’analisi diffusa oggi, sono stati incassati solo 182.509.209 euro, con 28.140.682 biglietti staccati. Nel 2019, le cifre erano rispettivamente di 635.936.579 di euro e 97.658.815 di biglietti staccati. Il mercato è stato completamente paralizzato per diversi mesi, e i momenti fondamentali al box-office (pasqua, fine agosto e Natale) cancellati. Il calo registrato è di -71.3% negli incassi e -71.18% nei biglietti staccati. Dall’8 marzo, primo giorno di chiusura totale delle sale, il calo è del 93%.

Si tratta di una situazione drammatica che porta a guardare al 2021 con apprensione, nella speranza non solo che le sale possano riaprire quanto prima (in totale sicurezza, ovviamente), ma anche che si attuino piani di sostegno a un’industria fondamentale per la cultura. L’attuale DPCM scadrà il 15 gennaio, ma è quasi certo un prolungamento delle misure di chiusure di cinema e teatri almeno fino a febbraio. Quando sarà possibile tornare in sala, sarà necessario avviare piani di promozione e programmare con attenzione le uscite cinematografiche, con la consapevolezza che sì, sarà una strada in salita, ma che è possibile far tornare il pubblico al cinema.

La top-ten dell’anno vede nel podio tre film. Al quarto posto Tenet, che a fine corsa non se l’è cavata male (quasi sette milioni). Ottavo posto per Gli anni più belli, che probabilmente avrebbe potuto superare i 10 milioni a fine corsa se non fosse stato per la pandemia.

Ecco i dieci migliori incassi e presenze dell’anno (considerando solo i film usciti dal 1 gennaio 2020):

TOLO TOLO – € 46.201.300 / 6.674.622

ME CONTRO TE IL FILM – LA VENDETTA DEL SIGNOR S – € 9.580.842 / 1.548.994 ODIO L’ESTATE – € 7.516.356 / 1.160.087 TENET – € 6.758.862 / 958.282 1917 – € 6.662.347 / 1.031.183 PICCOLE DONNE – € 5.979.449 / 938.261 HAMMAMET – € 5.780.618 / 901.122 GLI ANNI PIU’ BELLI – € 5.652.248 / 907.640 DOLITTLE – € 4.611.391 / 733.158 AFTER 2 – € 4.157.677 / 605.201

Il comunicato ufficiale di Cinetel sugli incassi del 2020 con i virgolettati di Rutelli, Lorini e Lonigro: