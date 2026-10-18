Tom Cruise muore e rinasce all'infinito, in questo cult fantascientifico di Doug Liman su Netflix

Pubblicazione: 18 ottobre alle 16:00

Quando pensiamo ai film di fantascienza che hanno saputo reinventare le regole del genere, Edge of Tomorrow (disponibile su Netflix) occupa un posto d'onore. Diretto da Doug Liman nel 2014, questo concentrato di azione e tensione narrativa ha portato sullo schermo una domanda geniale: cosa accadrebbe se un soldato fosse costretto a rivivere lo stesso giorno di battaglia all'infinito, morendo e rinascendo in un loop temporale senza fine? La risposta la conosciamo: un film che mescola l'adrenalina pura del cinema d'azione con la complessità cerebrale della fantascienza, costruito attorno a un cast di primo livello capace di dare credibilità a una storia al limite del surreale. Il film è uscito nelle sale italiane il 29 maggio 2014, distribuito da Warner Bros Italia, con una durata di 113 minuti che scorrono veloci come il tempo distorto in cui è intrappolato il protagonista.





. Cinque anni dopo, nel 2020, la squadra UDF in Francia orchestra quella che dovrebbe essere la battaglia finale, l'ultimo disperato tentativo di fermare l'invasione. Ma le perdite sono devastanti, gli alieni sembrano invincibili, e quando tutto appare perduto, un unico spiraglio di luce si intravede attraverso un fenomeno inspiegabile che coinvolge il maggiore William Cage.. La scelta di Cruise non è casuale: l'attore porta sul set quella miscela di vulnerabilità e determinazione che serve a rendere credibile la trasformazione del personaggio, da codardo manipolatore a guerriero temprato da centinaia di morti e rinascite.. Blunt costruisce un personaggio che è l'esatto opposto di Cage all'inizio del film: dura, preparata, letale. L'alchimia tra i due attori funziona proprio grazie a questo contrasto iniziale che, loop dopo loop, si trasforma in una partnership perfetta dove la vulnerabilità incontra la forza, la paura incontra il coraggio., incarnando quella figura del sergente istruttore duro e cinico che conosciamo da decine di film di guerra ma che qui acquisisce una sfumatura particolare: è l'unico personaggio costretto a incontrare infinite versioni dello stesso Cage, senza mai ricordare gli incontri precedenti.

Doug Liman alla regia conferma il suo talento nel gestire action movie sofisticati, dopo aver già dimostrato il suo valore con The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith. La sua capacità di bilanciare spettacolarità e intimità emotiva trova qui terreno fertile: ogni loop temporale è un'opportunità per esplorare una sfumatura diversa dei personaggi, per mostrare una variante della battaglia, per aggiungere un tassello al puzzle narrativo. Dal punto di vista tecnico, Edge of Tomorrow si avvale della fotografia di Dion Beebe, che costruisce un'estetica bellica sporca e realistica pur in un contesto fantascientifico, e del montaggio serrato di James Herbert, fondamentale per gestire la struttura ripetitiva senza cadere nella ridondanza. Le musiche di Christophe Beck accompagnano l'azione con un tappeto sonoro che mescola tensione orchestrale ed elettronica.





Il film si inserisce in quella tradizione di fantascienza action che affonda le radici nei classici del genere ma guarda al futuro, mescolando influenze videoludiche con archetipi narrativi più tradizionali.. Il cast, con la sua combinazione di star di qualità, rimane uno dei punti di forza di un'operazione che ha saputo trasformare un concept potenzialmente ripetitivo in un'esperienza cinematografica sorprendente, dove morire non è mai stato così cinematograficamente produttivo.