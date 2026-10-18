Tom Cruise muore e rinasce all'infinito, in questo cult fantascientifico di Doug Liman su Netflix
Attori, personaggi e ruoli del film sci-fi diretto da Doug Liman nel 2014. Cult disponibile su Netflix.
Quando pensiamo ai film di fantascienza che hanno saputo reinventare le regole del genere, Edge of Tomorrow (disponibile su Netflix) occupa un posto d'onore. Diretto da Doug Liman nel 2014, questo concentrato di azione e tensione narrativa ha portato sullo schermo una domanda geniale: cosa accadrebbe se un soldato fosse costretto a rivivere lo stesso giorno di battaglia all'infinito, morendo e rinascendo in un loop temporale senza fine? La risposta la conosciamo: un film che mescola l'adrenalina pura del cinema d'azione con la complessità cerebrale della fantascienza, costruito attorno a un cast di primo livello capace di dare credibilità a una storia al limite del surreale. Il film è uscito nelle sale italiane il 29 maggio 2014, distribuito da Warner Bros Italia, con una durata di 113 minuti che scorrono veloci come il tempo distorto in cui è intrappolato il protagonista.
Al suo fianco troviamo Emily Blunt nel ruolo del sergente Rita Vrataski, ribattezzata "l'Angelo di Verdun" per le sue gesta leggendarie in battaglia. Blunt costruisce un personaggio che è l'esatto opposto di Cage all'inizio del film: dura, preparata, letale. L'alchimia tra i due attori funziona proprio grazie a questo contrasto iniziale che, loop dopo loop, si trasforma in una partnership perfetta dove la vulnerabilità incontra la forza, la paura incontra il coraggio. Il generale Brigham ha il volto autorevole di Brendan Gleeson, attore irlandese dalla presenza scenica inconfondibile, mentre il compianto Bill Paxton interpreta il sergente maggiore Farell, incarnando quella figura del sergente istruttore duro e cinico che conosciamo da decine di film di guerra ma che qui acquisisce una sfumatura particolare: è l'unico personaggio costretto a incontrare infinite versioni dello stesso Cage, senza mai ricordare gli incontri precedenti.
Doug Liman alla regia conferma il suo talento nel gestire action movie sofisticati, dopo aver già dimostrato il suo valore con The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith. La sua capacità di bilanciare spettacolarità e intimità emotiva trova qui terreno fertile: ogni loop temporale è un'opportunità per esplorare una sfumatura diversa dei personaggi, per mostrare una variante della battaglia, per aggiungere un tassello al puzzle narrativo. Dal punto di vista tecnico, Edge of Tomorrow si avvale della fotografia di Dion Beebe, che costruisce un'estetica bellica sporca e realistica pur in un contesto fantascientifico, e del montaggio serrato di James Herbert, fondamentale per gestire la struttura ripetitiva senza cadere nella ridondanza. Le musiche di Christophe Beck accompagnano l'azione con un tappeto sonoro che mescola tensione orchestrale ed elettronica.