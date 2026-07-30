Tom Holland ammette la sua gaffe peggiore con la Marvel: "Un errore che ancora mi tormenta"

Pubblicazione: 30 luglio alle 08:51

C'è una cosa che i fan della Marvel amano quasi quanto le scene post-credit: la leggendaria incapacità di Tom Holland di tenersi un segreto. Nel corso degli anni, l'attore britannico si è conquistato a suon di gaffe il titolo di "peggior custode di segreti di Hollywood", diventando una sorta di incubo vivente per i responsabili della sicurezza Marvel.

Quella volta in cui rovinò 'Infinity War' prima ancora del via

Oggi, mentre si gode i riflettori per il lancio di Spider-Man: Brand New Day, Holland è tornato a sorridere dei suoi storici scivoloni, ammettendo però che ce n'è uno in particolare che

Per capire quale sia il momento che Holland vorrebbe letteralmente cancellare dalla storia, bisogna fare un salto indietro al 2018, ai tempi del debutto di Avengers: Infinity War. Il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva organizzato una serie di incursioni a sorpresa nei cinema di Los Angeles per salutare i fan presenti in sala.

Tom Holland in Spiderman (Sony Pictures)

Un'iniziativa bellissima, se non fosse che Tom, preso dall'entusiasmo e del tutto convinto che il pubblico avesse già visto il film (e quindi assistito alla tragica scomparsa del suo Peter Parker per mano di Thanos), è salito sul palco prima dell'inizio della proiezione e ha urlato a gran voce: "Tranquilli, sono ancora vivo!".

Il risultato? Un gelo cosmico in sala.

"Ero convintissimo che il film fosse appena finito," ha confessato l'attore. "Invece non era ancora nemmeno iniziato. Dopo la mia battuta c'è stato un sospiro collettivo di puro terrore. Ho girato la testa, ho visto Kevin Feige che mi faceva segno di stare zitto e ho capito di averla combinata grossa. Se potessi avere una macchina del tempo, tornerei indietro proprio a quel secondo."

La cosa ironica è che quest'anno Tom Holland si è comportato in modo impeccabile, schivando trappole e domande scomode per tutta la durata del tour promozionale di Spider-Man: Brand New Day. Ma a quanto pare, quando c'è di mezzo l'Uomo Ragno, qualche fuga di notizie è semplicemente inevitabile.

Proprio durante il red carpet della première, a fare la frittata ci ha pensato il musicista Steve Lacy. Intervistato sui suoi personaggi preferiti, si è lasciato sfuggire un "Mi piace Jean, è la cattiva ma ha le sue ragioni", confermando indirettamente il segreto peggio custodito del film: il ruolo di Sadie Sink nei panni di Jean Grey degli X-Men.

Alla fine, però, è anche per questo che il pubblico stravede per Tom Holland.