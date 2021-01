In una chiacchierata fatta insieme aper la rubrica Actor’s on Actor’s di Variety ha svelato un singolare timore provato in passato e collegato al suo coinvolgimento nei panni di Spider-Man nell’Universo Cinematografico della Marvel: quello di venir licenziato dopo, il terzo film dedicato a. Cosa che, chiaramente, non è avvenuta.

Tom Holland racconta:

Dal momento in cui abbiamo girato Civil War a quello in cui abbiamo lavorato a Spider-Man: Homecoming, ero convinto che mi avrebbero licenziato. Non so neanche dirti perché. Civil War non era ancora neanche uscito e non avevo sentito più niente da nessuno. Non so spiegartelo, è stato terribile, anche se non intenzionale da parte loro. Ma è stata una cosa folle. Ho amato ogni minuto.

Tom Holland racconta anche un po’ di retroscena sul processo di casting:

C’ero io e altri sei ragazzi. Abbiamo tutti fatto degli screen test con Robert Downey Jr, una cosa folle, la miglior audizione che abbia mai fatto, improvvisavamo tutto. Il mio agente mi aveva detto che la Marvel desiderava che imparassi le mie battute per filo e per segno, non potevo improvvisare. Ed ecco che Robert Downey Jr cambia completamente la scena. Abbiamo cominciato a improvvisare e, so che potrei sembrare un po’ un ca**one, ma subito dopo ho telefonato a mia madre dicendole “penso di aver ottenuto la parte”.

Sei settimane dopo, Tom Holland dovette tornare ad Atlanta per un altro screen test per poi scoprire l’avvenuto ingaggio in modo “particolare”:

Ci fecero tornare ad Atlanta, a me e a un altro tizio. Abbiamo dovuto fare una scena, ed è stato tutto alquanto surreale. Giunto a quel punto, era stata già un’esperienza grandiosa, anche se non avessi ottenuto la parte […] Ero davanti al mio PC, il mio cane mi stava seduto accanto. Digito “Marvel”. Ho ancora l’articolo salvato sul computer. Recitava “Abbiamo il piacere di presentarvi il nostro nuovo Spider-Man: Tom Holland”. Ho rotto il mio computer perché l’ho scaraventato inavvertitamente in aria saltando giù dal letto per correre a informare i miei.

