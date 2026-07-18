Toni Collette è una madre che nasconde un passato oscuro, in questa serie thriller Netflix da vedere

Pubblicazione: 18 luglio alle 20:00

Ci sono madri che preparano la colazione, madri che accompagnano i figli a scuola, madri che sanno sempre cosa dire nei momenti difficili. E poi c'è Laura, la protagonista di Pieces of Her - Frammenti di lei, che in una manciata di secondi neutralizza un killer armato come se fosse la cosa più naturale del mondo. La serie Netflix con Toni Collette è una storia che mescola thriller psicologico, segreti familiari e un passato oscuro pronto a esplodere nel presente.

Basata sul romanzo omonimo di Karin Slaughter del 2018, la serie in otto episodi racconta la storia di Andrea e sua madre Laura, interpretata da Toni Collette., che si trasforma in un incubo quando scoppia una sparatoria. Ma invece di paralizzarsi dal terrore,

Chi è davvero questa donna che ha cresciuto una figlia, vissuto una vita tranquilla e ora dimostra capacità che farebbero invidia a un agente segreto? La domanda diventa ossessiva quando madre e figlia si trovano costrette a fuggire, braccate da figure minacciose che emergono dal passato di Laura. Andrea deve fare i conti con una realtà che ribalta tutto ciò che credeva di sapere sulla propria famiglia.

La trama ricorda inevitabilmente A History of Violence, il graphic novel di John Wagner e Vince Locke portato al cinema da David Cronenberg (che ha portato su schermo anche questo thriller con Viggo Mortensen), dove un uomo comune rivela un passato violento dopo un atto di eroismo apparentemente spontaneo. Ma Pieces of Her sposta il punto di vista: non seguiamo chi nasconde il segreto, bensì chi lo scopre.

, trasformando la ricerca della verità in un viaggio emotivo tanto quanto fisico.. L'attrice australiana ha dimostrato negli anni di saper incarnare personaggi complessi e stratificati, da Hereditary a Velvet Buzzsaw, e il ruolo di Laura sembra cucito su misura per il suo talento nel bilanciare vulnerabilità e forza.

Quanto conosci davvero le persone che ami? È la domanda che Pieces of Her pone allo spettatore, sfruttando uno dei temi più universali e angoscianti della narrazione contemporanea: l'impossibilità di conoscere completamente l'altro, anche quando quell'altro ti ha cresciuto. La serie esplora questo territorio con la sensibilità psicologica che ha reso il romanzo di Slaughter un bestseller, aggiungendo la tensione visiva e ritmica che solo il formato seriale può offrire.