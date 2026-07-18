Bridgerton, quante stagioni ci saranno ancora e quando uscirà ultima? Cosa sappiamo

Pubblicazione: 18 luglio alle 18:00

Pare che il pubblico globale non sia ancora sazio di corsetti stringenti, pettegolezzi aristocratici e violini che riadattano l'ultimo singolo pop da classifica. I dati ufficiali del 2026 parlano chiaro: Bridgerton 5 si attesta saldamente tra le serie TV Netflix più viste dell’anno.

Il fenomeno Bridgerton

Un trionfo numerico indiscutibile, certo, ma che solleva il consueto, ironico interrogativo della critica: fino a quando la formula dorata diriuscirà a funzionare?

La macchina da guerra di Shondaland ha trasformato il romanzo rosa in un genere di culto transgenerazionale, capace di cannibalizzare le classifiche. Eppure, grattando via la patina di glitter e la chimica (spesso altalenante) dei suoi protagonisti, la quinta stagione conferma il paradosso di un franchise che si nutre del suo stesso mito.

Una scena della prima stagione di Bridgerton (Netflix)

La narrazione procede senza intoppi, offrendo la solita, rassicurante dose di scandali e passioni patinate. Nonostante una scrittura che talvolta rischia di girare a vuoto, il magnetismo del ton rimane intatto, e dimostra che l'evasione dalla realtà non passa mai di moda.

Se la stanza degli sceneggiatori è in fermento e i motori della produzione per la quinta stagione si scalderanno nel corso del 2026, il vero dramma per i fan non risiede nelle dinamiche sentimentali, ma nei biblici tempi di attesa. La showrunner Jess Brownell e Netflix hanno abituato gli spettatori a una, con rilasci distanziati da intervalli che superano abbondantemente i dodici mesi.

Analizzando lo storico dei libri ancora da adattare e i ritmi produttivi industriali, le previsioni per il debutto dei prossimi scandali dell'alta società tracciano una linea temporale a lunghissimo termine. Per Bridgerton 5 (Francesca e Michaela), il debutto è realisticamente atteso tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028. Per Bridgerton 6 (Eloise), salvo accelerazioni miracolose dei set, si dovrà probabilmente attendere il 2029. L'esordio della penultima stagione - Bridgerton 7 (Hyacinth) - si staglia all'orizzonte del 2030, mentre la chiusura del cerchio e il gran finale con Bridgerton 8 (Gregory) vedrà la luce solo nel 2031 o all'inizio del 2032.

La vera sfida stilistica di Bridgerton starà nella transizione verso nuove declinazioni dell'amore regale. La virata della trama sul percorso di Francesca è senz'altro un banco di prova cruciale per testare la maturità identitaria dello show. Riuscirà la produzione a trattare l'omosessualità e la fluidità sentimentale con la necessaria profondità drammatica?