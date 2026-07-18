La serie Netflix danese che tutti stanno ignorando è un capolavoro horror travestito da true crime

Pubblicazione: 18 luglio alle 19:00

Nel vasto catalogo di Netflix, dove migliaia di titoli competono per l'attenzione degli spettatori, alcune perle rimangono sorprendentemente nell'ombra. Equinox è una di queste: una miniserie danese creata da Tea Linderburg che merita di essere riscoperta da chiunque ami il thriller investigativo con una svolta decisamente oscura. Non si tratta di una semplice serie horror, né di un classico true crime. È qualcosa di più stratificato, che gioca con le aspettative dello spettatore fino a ribaltarle completamente. La storia prende le mosse da un caso di persone scomparse che risale al 1999.

Un gruppo di adolescenti sparisce nel nulla durante una gita scolastica, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta.e ai suoi compagni di classe. Quello che inizia come un'inchiesta razionale, scandita da flashback e testimonianze, si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più inquietante.. Nei primi episodi, la narrazione segue i codici del true crime: un mistero da risolvere, prove da raccogliere, una protagonista determinata a trovare la verità.

Lo spettatore si sente al sicuro, convinto di trovarsi davanti a un giallo investigativo classico. Ma man mano che Astrid scava nel passato, emergono elementi soprannaturali che stravolgono completamente la natura della storia. La serie si basa su un podcast danese di grande successo chiamato Equinox 1985, che racconta la sua vicenda proprio utilizzando la struttura narrativa del true crime. Il formato del podcast investigativo, con la sua progressiva rivelazione di indizi e colpi di scena, si presta perfettamente alla trasposizione televisiva. Netflix ha mantenuto questa impostazione, adattando la storia per il piccolo schermo con alcune modifiche necessarie, come il cambio del nome della protagonista, ma preservando l'essenza del racconto originale.

Ciò che distingue Equinox da altri prodotti simili è il modo in cui integra l'elemento soprannaturale senza mai abbandonare il rigore investigativo. Non si tratta di semplici jump scare o atmosfere cupe fine a se stesse. L'horror nasce dalla scoperta graduale che dietro la scomparsa dei ragazzi si cela un patto oscuro, una dimensione parallela governata da regole incomprensibili. Lene, la madre di Astrid interpretata da Hanne Hedelund, si rivela essere al centro di un accordo con una misteriosa entità nota come il Re Lepre, incarnato da Henrik, l'insegnante degli studenti scomparsi. Il patto stretto da Lene anni prima prevedeva uno scambio: un bambino in cambio di qualcosa che la serie svela progressivamente.

Quando Lene non mantiene la sua parte dell'accordo,. Questa rivelazione trasforma completamente la natura dell'indagine: non si tratta più di capire "dove" siano finiti i ragazzi, ma di confrontarsi con forze che sfuggono alla logica umana.. Da un lato abbiamo Astrid, una donna moderna che cerca risposte concrete attraverso metodi investigativi tradizionali. Dall'altro, un universo simbolico fatto di folklore nordico, entità oscure e dimensioni parallele.

La serie non sceglie mai completamente tra questi due poli: li mantiene in equilibrio, creando un senso di inquietudine costante. Se il true crime vi affascina per la sua capacità di svelare gradualmente i segreti nascosti dietro fatti apparentemente inspiegabili, e se l'horror soprannaturale vi attrae per la sua capacità di evocare dimensioni oltre la comprensione umana (come questa serie che unisce horror e critica sociale), Equinox potrebbe essere la serie che stavate cercando senza saperlo. Un prodotto che dimostra come il confine tra realtà e incubo, tra investigazione razionale e terrore cosmico, sia molto più sottile di quanto vorremmo credere.